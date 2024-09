MotoGP: Márquez cogitou aposentadoria antes de vitória em Aragón

O piloto espanhol Marc Márquez se emocionou com o triunfo deste domingo (01/9) em Aragón, após encerrar o jejum de vitórias na MotoGP. O hexacampeão da categoria declarou que os seus primeiros pensamentos após o triunfo foram para aqueles que o ajudaram nos seus dias mais sombrios, quando considerou abandonar a MotoGP.

A vitória de Márquez foi uma das maiores reviravoltas do automobilismo, já que ele demonstrou uma força hercúlea para retornar de uma lesão que ameaçava sua carreira e que o deixou apreensivo sobre seu futuro no esporte.

Ele passou por quatro operações no braço direito, que foi aberto e girado 30 graus para aumentar a mobilidade.

Também ocorreram vários acidentes em alta velocidade desde então, incluindo uma impressionante e assustadora queda na Indonésia em 2022. Além dos acidentes, ele sofreu descolamento de retina e diplopia de visão dupla.

Juntamente com as dores físicas e a reabilitação, o declínio na competitividade da Honda o forçou a rescindir o seu contrato um ano antes, mas Márquez não se intimidou, tomando a decisão corajosa de correr por uma equipe satélite.

Firme na sua abordagem, Márquez não só se reconstruiu, mas também retomou a sua carreira de piloto, sendo o ápice desse trabalho a emocionante vitória em Aragón, conquistada diante da sua mãe, do seu pai e da sua namorada - e ele prestou homenagem a eles depois de receber a bandeira quadriculada.

“Meu primeiro pensamento foram todas as pessoas que me ajudaram nesses momentos difíceis, porque estou sozinho na pista, mas atrás de mim está uma equipe muito boa.

“Algumas pessoas muito legais, uma família muito legal, uma namorada muito legal, um irmão e todas essas pessoas que estão me ajudando no dia a dia.

"Há um ano, eu estava pensando em parar ou continuar minha carreira. Um dia vou me aposentar. Mas quando me aposentar, não terei nenhum ponto de interrogação sobre minhas possibilidades.

"Vou tentar de tudo para durar cada vez mais e ser competitivo. A Gresini me deu esta oportunidade e tentei aproveitá-la. Tentei aproveitar esta oportunidade como um piloto novato, tentando trabalhar mais do que nunca.

“E estou super feliz depois de quatro anos por voltar ao topo do pódio.

“No meio da corrida, até comecei a pensar em estar no pódio, mas apenas tentei, tentei me forçar para manter novamente a concentração. Mas sim, quando cruzei a linha de chegada, foi incrível o sentimento", concluiu o espanhol.

