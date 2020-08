MotoGP: Viñales crava volta voadora e conquista pole na Áustria

Maverick Viñales é o pole position para o GP da Áustria de MotoGP, quarta etapa do campeonato de 2020. O espanhol cravou 1min23s450 durante o Q2, marca suficiente para superar Jack Miller e Fabio Quartararo, que completam a primeira fila.

Valentino Rossi fez bonito no Q1, mas não resistiu ao Q2 e sairá apenas da 12ª posição. Andrea Dovizioso, que teve sua saída da Ducati anunciada neste sábado, chegou a liderar, mas será 'apenas' o quarto no grid.

O Treino

No Q1, Valentino Rossi conseguiu subir para o Q2 de forma emocionante, com a segunda vaga e já com o cronômetro zerado. O italiano fez 1min23s891, atrás apenas de Johann Zarco, 0s026 mais rápido.

No Q2, Quartararo começou dando as cartas, com 1min23s787, à frente de Viñales, que deu o troco em seguida, com 1min23s716.

Com 10 minutos para o fim, o francês líder do campeonato voltou a ficar na frente, com 1min23s787, com novo troco de Vinãles em seguida, 1min23s694.

Jack Miller e Joan Mir também se revezavam, mas no terceiro posto. Rossi terminou a primeira metade do Q2 em oitavo.

Na hora da decisão, Viñales baixou sua melhor marca, com 1min23s643. Andrea Dovizioso bem que tentou surpreender, mas o espanhol da Yamaha não deixou barato, cravando 1min23s450. Quartararo tomou o segundo posto do italiano, que reafirmava a terceira posição logo em seguida.

Espargaró e Miller fizeram primeiros setores melhores primeiros setores, mas não o suficiente para a pole.

Viñales acabou ficando com a pole, cravando 1min23s450, seguido de Miller e Quartararo fechando a primeira fila. Rossi sairá da 12ª posição.

O GP da Áustria de MotoGP acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília, com transmissão dos canais Fox Sports.

Grid de largada

