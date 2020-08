Depois de uma negociação que se arrastava há meses e um relacionamento que vinha se deteriorando rapidamente após o início da temporada 2020 da MotoGP, o empresário de Andrea Dovizioso confirmou neste sábado que o piloto não seguirá com a Ducati em 2021.

O italiano assinou com a montadora em 2013 e foi uma peça fundamental na reconstrução da equipe oficial, vencendo 13 corridas entre 2016 e 2020, sendo vice-campeão nas últimas três temporadas.

Enquanto a permanência do piloto para 2021 parecia algo certo no início do ano, a negociação do novo contrato encontrou impasses durante a paralisação. A Ducati queria evitar contratos substanciais devido à crise financeira causada pela pandemia, enquanto Dovizioso não aceitava um corte salarial. Na quinta, no Red Bull Ring, o chefe da Ducati, Davide Tardozzi disse que uma decisão sobre o futuro de Dovizioso seria tomada apenas após o GP da Estíria, no próximo final de semana. Porém, após uma reunião realizada neste sábado na Áustria entre a Ducati e Simone Battistella, empresário de Dovizioso, Battistella revelou que o piloto tomou a decisão de não renovar com a equipe. "Comunicamos a Ducati hoje que Andrea não pretende seguir com eles nos próximos anos", disse Battistella à Sky Itália. "Agora ele quer focar nesse campeonato, nas próximas corridas, mas vamos dizer que ele não sentia que as condições eram ideais para seguir no futuro". O empresário de Dovizioso disse que não houve uma proposta por parte da Ducati para 2021, acrescentando: "Na prática nem chegamos a tocar na parte econômica. Não houve propostas ou negociações [para 2021]". Em junho, Battistella disse que um ano sabático era uma opção para o piloto em 2021 caso não recebesse um acordo aceitável da Ducati. Ele acrescentou: "Andrea pretende continuar correndo, obviamente, se ele encontrar um programa aceitável e uma proposta para isso". Com a única vaga fora da Ducati ainda em aberto sendo da Aprilia, que atualmente segue a espera da situação de Andrea Iannone, que deve ser julgado em outubro, a permanência de Dovizioso no grid em 2021 é questionável. SEXTA-LIVRE: Hamilton e Bottas dão show com a Mercedes na Espanha

