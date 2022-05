Carregar reprodutor de áudio

A vitória de Enea Bastianini no GP da França deste domingo jogou ainda mais lenha na fogueira da MotoGP 2022. Apesar de Fabio Quartararo se manter na liderança, o atual campeão vê agora seus dois principais rivais se aproximando: Aleix Espargaró e o italiano da Gresini Racing.

Quartararo chega a 102 pontos, apenas quatro à frente de Espargaró, que tem outros quatro de dianteira para Bastianini.

Depois existe uma grande distância para o quarto colocado, Álex Rins, que estacionou nos 69 pontos após duas corridas sem pontuar. Segundo colocado hoje, Jack Miller é o quinto com 62, empatado com Johann Zarco.

Após terminar em sexto mesmo com o baixo rendimento da Honda, Marc Márquez escalou mais uma posição, e agora é o décimo colocado no Mundial, com 54 pontos.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da França:

Confira a situação do Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da França:

Confira a situação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da França:

Pos Montadora Pontos 1 Ducati 156 25 16 20 25 20 25 25 - - - - - - - - - - - - - - 2 Yamaha 102 7 20 8 9 25 20 13 - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 99 13 7 25 6 16 16 16 - - - - - - - - - - - - - - 4 KTM 84 20 25 10 4 11 6 8 - - - - - - - - - - - - - - 5 Suzuki 80 10 11 16 20 13 10 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 67 16 4 4 10 10 13 10 - - - - - - - - - - - - - -

COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: