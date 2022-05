Carregar reprodutor de áudio

O atual campeão da MotoGP, Fabio Quartararo acredita não ser o favorito ao título de 2022 "de longe" após um GP da França difícil. Devido ao seu rendimento ao longo do fim de semana, muitos esperavam que ele lutaria pela vitória, o que não aconteceu neste domingo.

O piloto da Yamaha teve uma largada ruim ao sair de quarto, caindo para oitavo, mas se recuperando até a sexta posição. As quedas dos pilotos da frente o ajudaram a terminar em quarto.

Apesar de se manter na liderança com quatro pontos à frente de Aleix Espargaró, Quartararo diz que o fato dele não poder cometer nenhum erro com a moto de 2022 da Yamaha significa que ele não pode ser visto como favorito.

"Não. De longe, não sou o favorito", disse. "O único que posso fazer é não cometer erros. Se eu não fizer posso estar na luta, porque nosso ritmo nos GPs parece mais com o de Jerez, onde Pecco [Bagnaia] foi mais rápido, com poucas exceções, como Austin e Catar".

"Aqui, em termos de ritmo, pra mim eu era o mais rápido. Mas assim que você comete um erro, acabou. Me lembro de uma no ano passado, quando Pecco saiu de P11 em Portimão e conseguiu ultrapassar. Na segunda corrida deste ano, eu estava nessa situação em P6, mas fiquei em P6. Não sei o que fazer para ser honesto, estou buscando o limite".

"Isso é o mais frustrante. Você está na última volta e mesmo se está um centímetro atrás, os outros conseguem acelerar e aumentar a distância. E você perde um décimo".

Quartararo acrescentou ainda que a quarta colocação em Le Mans não seria sua posição real, sentindo sorte com os abandonos de Joan Mir, Álex Rins e Francesco Bagnaia.

"Não estou feliz com minha corrida. Tive três quedas na minha frente. Não posso ficar feliz com a corrida porque minha posição real não seria quarto, é bem mais atrás. E não é pelo ritmo, porque se você checar nos treinos, tivemos o melhor ritmo. Mas quando você está em uma posição sem pista limpa ou sem ter como ultrapassar, acabou".

