A MotoGP entregou neste domingo mais uma grande corrida da temporada 2022. No GP da França, Enea Bastianini tornou-se o primeiro piloto a vencer três corridas no ano, aproveitando a queda de Francesco Bagnaia para ter um final de prova tranquila, com Jack Miller em segundo.

Aleix Espargaró completou o pódio após uma bela disputa com Fabio Quartararo até a linha de chegada. Com isso, o piloto da Yamaha mantém a ponta, mas vê o espanhol da Aprilia e Bastianini bem próximos na classificação. Completaram o top 10: Johann Zarco, Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Brad Binder, Luca Marini e Maverick Viñales.

Para a corrida, todos os pilotos apostaram em pneus traseiros macios, enquanto nos dianteiros o grid se dividiu entre os macios e os médios.

Na largada, as Ducatis tiveram uma saída melhor, com Miller assumindo a ponta à frente de Bagnaia, com Bastianini se colocando no meio do bolo junto com a dupla da Suzuki. Enquanto isso, Quartararo saía mal e caía para nono, logo à frente de Márquez.

Ainda na primeira volta, uma ultrapassagem de destaque na corrida: enquanto Quartararo brigava com Nakagami, Márquez veio por fora para ganhar a posição em cima dos dois.

E no terceiro giro, a primeira queda: Rins escapou a pista enquanto era terceiro, passou pela brita e, ao voltar ao asfalto, perdeu o controle da Suzuki na frente dos líderes Miller e Bagnaia. Ainda na mesma volta, uma troca de liderança, com Bagnaia assumindo a ponta ao passar Miller por dentro na curva 7.

No começo da décima volta, de um total de 27, Bagnaia, Miller e Bastianini andavam bem próximos, com o piloto da Gresini passando a ameaçar o australiano. Eles abriam 1s1 para Mir, que começava a ser pressionado por Aleix, com Quartararo em sua cola. Márquez, Zarco, Nakagami e Martín fechavam o top 10.

Com melhor ritmo, não demorou muito para Bastianini passar Miller e iniciar a caça ao líder Bagnaia. E na 15ª volta, uma queda importante para o campeonato, de Mir, o que permitiu aos líderes do Mundial, Aleix e Quartararo a avançarem uma posição cada.

A dez voltas do fim, Bastianini andava colado em Bagnaia em busca de sua terceira vitória no ano, enquanto o abandono de Mir deixava Miller livre para o avanço de Aleix. Em apenas algumas voltas, a diferença que era de 1s4 já caía para menos de 0s6.

As duas Ducatis protagonizavam uma bela disputa pela ponta, até que Bagnaia errou e cedeu a ponta a Bastianini. E as coisas foram de mal a pior para o italiano da Ducati em questão de segundos: ele atacou muito a penúltima curva do circuito e foi parar no chão.

A cinco voltas do fim, Bastianini liderava com 2s3 de vantagem para Miller, que voltava a abrir 1s4 para Aleix, que passava a ser atacado por Quartararo na disputa pela última vaga do pódio. Zarco, que vinha em quinto, estava a mais de 4s do compatriota.

No final, Enea Bastianini teve um bom rendimento para vencer com tranquilidade pela terceira vez nesta temporada, mantendo viva sua campanha em busca do título. Jack Miller garantiu a segunda posição para equipe oficial da Ducati. E após uma bela disputa entre Aleix Espargaró e Fabio Quartararo pela última posição do pódio, o piloto da Aprilia levou a melhor.

Completaram o top 10: Johann Zarco, Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Brad Binder, Luca Marini e Maverick Viñales.

A MotoGP tira uma semana de folga e retoma as atividades entre 27 e 29 de maio com o GP da Itália em Mugello, oitava etapa da temporada 2022. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

