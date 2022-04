Carregar reprodutor de áudio

O dia da MotoGP em Portugal é de Johann Zarco. O piloto da Pramac Ducati se sobrepôs aos rivais em uma sessão classificatória emocionante e repleta de quedas em Portimão, tendo a companhia de Joan Mir e Aleix Espargaró na primeira fila.

Graças a uma pista meio seca, meio molhada, o Q1 foi marcado por impressionantes cinco quedas, incluindo o líder Enea Bastianini e o vice-campeão Francesco Bagnaia. Fecham o top 12: Jack Miller, Fabio Quartararo, Marco Bezzechhi, Álex Márquez, Luca Marini, Marc Márquez, Pol Espargaró, Miguel Oliveira e Brad Binder.

As condições climáticas adversas em Portimão neste fim de semana criaram muita confusão pelo grid, levando a resultados impressionantes nos treinos livres, fazendo com que líder e vice-líder do Mundial, Enea Bastianini e Álex Rins, caíssem no Q1 da classificação, ao lado de outros nomes importantes, como Martín e Bagnaia.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 15 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Maverick Viñales, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Álex Márquez, Luca Marini, Andrea Dovizioso, Remy Gardner, Enea Bastianini, Takaaki Nakagami, Raúl Fernández, Álex Rins, Fabio Di Giannantonio, Darryn Binder e Lorenzo Savadori.

A primeira amarela veio após dois minutos de sessão, com Gardner, que arriscou usar pneus de pista seca. Ele caiu no primeiro setor devido às condições incertas da pista, com algumas partes ainda úmidas.

Pouco depois foi a vez de Bagnaia ir ao chão. O italiano da Ducati também arriscou sair com slicks e sofreu uma queda forte, batendo com a perna direita no chão. Mesmo conseguindo sair sozinho, ele recebeu atendimento médico ao lado da pista, dando a impressão de reclamar do ombro.

Mesmo com as duas quedas, os pneus slicks começaram a aparecer com mais força nos minutos finais. Isso levou a mais duas amarelas no minuto final, com Fernández indo a chão e a transmissão mostrando o espanhol reclamando de dores na mão ao levantar. Na sequência, problemas para o líder Bastianini.

No final, Álex Márquez terminou na frente marcando 01min46s316 para garantir a primeira vaga do Q2, tendo ao seu lado Luca Marini, com um tempo de 01min47s199.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 25º: Jorge Martín, Maverick Viñales, Fabio Di Giannantonio, Andrea Dovizioso, Takaaki Nakagami, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Remy Gardner, Lorenzo Savadori, Darryn Binder, Álex Rins, Raúl Fernández e Francesco Bagnaia.

Q2

Álex Márquez e Luca Marini garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Miguel Oliveira, Joan Mir, Fabio Quartararo, Brad Binder, Marc Márquez, Pol Espargaró, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Aleix Espargaró e Jack Miller.

Com as condições melhorando a cada minuto e um trilho seco se formando, os tempos caíam consideravelmente a cada volta completada.

Em um final emocionante, tudo parecia que a pole ficaria com Marc Márquez, que chegou a marcar a pole provisória, mas teve sua volta cancelada devido ao seu companheiro de Honda, Pol Espargaró, que foi ao chão.

Mesmo assim, Johann Zarco terminou à frente marcando 01min42s003, colocando a Pramac Ducati na pole position em Portimão, tendo a companhia de Joan Mir e Aleix Espargaró na primeira fila. Fecham o top 12: Jack Miller, Fabio Quartararo, Marco Bezzechhi, Álex Márquez, Luca Marini, Marc Márquez, Pol Espargaró, Miguel Oliveira e Brad Binder.

A MotoGP volta à pista no domingo para a disputa do GP de Portugal, 5ª etapa da temporada 2022. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Portimão.

