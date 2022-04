Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP entregou uma prova movimentada neste domingo. O GP de Portugal em Portimão aconteceu sob a ameaça da chuva que não veio, e terminou com uma vitória dominante do atual campeão Fabio Quartararo, que sai com a co-liderança do Mundial, empatado com Álex Rins da Suzuki.

Johann Zarco e Aleix Espargaró completaram o pódio. Álex Rins, Miguel Oliveira, Marc Márquez, Álex Márquez, Francesco Bagnaia, Pol Espargaró e Maverick Viñales completam o top 10.

O drama para os pilotos começou antes mesmo do apagar das luzes, com todos sendo alertados pelas equipes para a possibilidade de chuvas a partir das 13h, horário local, no momento da largada.

Na saída, Mir fez uma saída voadora para assumir a ponta, com Zarco em segundo, mas já sendo pressionado por Quartararo, enquanto o pelotão atrás vinha bem embolado.

Ao final da primeira volta, Mir abria 0s6 par Quartararo, com Miller, Zarco e Álex Márquez nos cinco primeiros, enquanto Marc Márquez caía para 11º. Um destaque do começo era Rins, que avançou 13 posições e já era o décimo.

Mir e Quartararo abriam vantagem na ponta em uma disputa própria, enquanto o pelotão a partir do terceiro colocado ainda estava bastante embolado, com Miller e Zarco disputando a última posição de pódio. Na quarta volta, o francês ultrapassou a Suzuki pela liderança.

Quartararo começava a abrir uma boa vantagem para Mir, de mais de 1s, Zarco começava a se aproximar do espanhol da Suzuki, enquanto a bandeira amarela era acionada pela primeira vez devido à queda de Martín. Mais atrás, Pol Espargaró, Marc Márquez e Bastianini protagonizavam uma intensa disputa pela nona posição.

Outra disputa que se formava era a da quinta posição, com um pelotão formado por Aleix, Rins, Álex Márquez e Oliveira, com o piloto da Aprilia à frente no início da décima volta de 25, enquanto Quartararo disparava e abria mais de 2s para Mir, que tinha Zarco em sua cola.

E problemas para o líder do campeonato na décima volta: Bastianini, que vinha em uma corrida de recuperação após os problemas na classificação, sofreu uma nova queda, agora na curva 8. Abrindo o caminho para Quartararo, Rins e Mir disputarem a liderança do Mundial.

Quando a volta chegava à 15ª volta de 25, Quartararo seguia voando na frente, com 4s de vantagem para a disputa entre Mir e Zarco pela segunda posição. Quarto colocado, Miller se aproximava dessa briga, com Aleix e Rins na sequência, enquanto Marc era o nono, em uma briga interna dos irmãos Márquez, com Álex à sua frente.

Zarco tentou uma frenagem mais tardia para ultrapassar Mir e, não somente não conseguiu isso, como permitiu a aproximação de Miller para disputar as posições do pódio. Na volta seguinte, o piloto da Pramac conseguiu fazer a manobra correta para assumir a segunda colocação.

Na volta 19, desastre para Ducati e Suzuki. Miller veio tentar ultrapassar Mir na primeira curva, mas perdeu o controle da moto, escorregando de lado e levando consigo Mir, forçando o abandono de ambos os pilotos. Neste momento, Quartararo abría impressionantes 6s de vantagem para Zarco, com Aleix em terceiro, Rins em quarto e Oliveira em quinto, com os irmãos Márquez em seguida.

No final, Fabio Quartararo entregou uma performance brilhante para vencer o GP de Portugal de forma dominante. Johann Zarco e Aleix Espargaró completaram o pódio. Álex Rins, Miguel Oliveira, Marc Márquez, Álex Márquez, Francesco Bagnaia, Pol Espargaró e Maverick Viñales completam o top 10.

Com os resultados do dia, a MotoGP passa a ter dois líderes no Mundial: Fabio Quartararo e Álex Rins estão empatados com 69 pontos cada, com vantagem para o francês pela vitória de hoje, enquanto Aleix Espargaró segue na cola com 66.

A MotoGP segue com as atividades da temporada 2022 já na próxima semana, com o GP da Espanha, sexta etapa do ano, no circuito de Jerez. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

