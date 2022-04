Carregar reprodutor de áudio

Uma das imagens mais curiosas do fim de semana da MotoGP em Portugal até aqui aconteceu na sexta, quando Francesco Bagnaia sofreu uma queda durante o segundo treino livre e, ao retornar aos boxes, pegou um punhado de brita do chão, com o italiano da Ducati explicando posteriormente sua atitude.

Faltavam 38 minutos para o fim do TL2 sob uma forte chuva quando Pecco perdeu o controle da Ducati e caiu, se arrastando até a brita na curva 3, onde a moto começou a capotar sobre si própria.

Bagnaia se levantou, deu uma olhada na foto e quando viu que não era possível dar sequência ao treino devido aos danos, pegou um punhado de britas com as mãos. Ele as levou enquanto voltava aos boxes, entregando-as ao chefe da equipe, Davide Tardozzi.

O italiano disse que fez isso porque a brita "destruiu" sua moto mais do que deveria, e sente que é necessário discutir a segurança das pistas na utilização de pedras tão grandes.

"Por causa da queda, a moto estava muito destruída, porque a brita é muito grande, não é tão macia quanto a brita padrão que temos em outras pistas. É algo que precisamos falar sobre na comissão de segurança. Para a nossa segurança, e de nossas motos".

Bagnaia ainda lembrou que essa não é a primeira vez que a brita de Portimão é questionada pelos pilotos, com o acidente de Jorge Martín no ano passado também levantando essa discussão. Ele acredita que outras pistas como Mandalika na Indonésia e Jerez na Espanha sofrem do mesmo problema.

O Motorsport.com perguntou a Martín sobre a atitude de Bagnaia e sua opinião sobre a periculosidade do tamanho das pedras usadas em Portugal.

"Não vi o que aconteceu, mas já disse no ano passado quando caí aqui que a brita é muito, muito grande, mais do que o normal. Não é brita, são pedras, e quando cai você acaba tendo muitos danos. Suponho que tenha feito por isso".

"Quando disse isso no ano passado, as pessoas riam, quem sabe agora, vendo na televisão façam algo. Penso que deveria ser mudada, é um tema a ser debatido na comissão de segurança".

