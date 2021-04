Johann Zarco assumiu a liderança do campeonato de pilotos na MotoGP após conquistar a segunda posição no GP de Doha, que aconteceu neste domingo (04) no Catar. Tanto o GP do Catar e quanto o GP de Doha, ambos em Losail, contaram com Zarco no pódio.

O piloto da Pramac conquistou a P2 pela segunda vez consecutiva na temporada de 2021 da categoria rainha de motovelocidade neste domingo no Catar e garantiu o primeiro lugar na tabela de classificação da categoria.

O estreante Jorge Martin largou na pole na segunda corrida do ano, no entanto, foi Fabio Quartararo que subiu no lugar mais alto do pódio. O piloto francês levou a melhor ao superar as Ducatis da Pramac de Zarco e Martin. Valentino Rossi, que largou na penúltima posição, terminou a corrida em 16º, sem pontuar.

Veja como ficou a tabela de classificação após o GP de Doha

