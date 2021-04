Fabio Quartararo foi o grande vencedor do GP de Doha, no Catar, segunda etapa da temporada 2021 da MotoGP.

Ele superou as Ducatis da Pramac de Johann Zarco e Jorge Martin nas voltas finais e conseguiu o triunfo com tranquilidade.

Zarco e Martin tiveram que se conformar 'apenas' com o pódio, já que dominaram boa parte da prova, perdendo o comando a apenas quatro giros para o final. Alex Rins e Maverick Viñales completaram o top-5.

Valentino Rossi, que teve a pior posição de largada de sua carreira (21º) acabou na 16ª.

A Corrida

A largada foi limpa, com o pole Jorge Martin se mantendo na ponta sem grandes problemas. Zarco também manteve o segundo posto e Aleix Espargaró em terceiro. Rossi subiu para o 20º lugar ao final do primeiro giro.

Na volta seguinte, Alex Rins mostrava bom rendimento e chegava à terceira colocação. Faltando 18 giros, ele superava Zarco pelo segundo posto e via Martin a 0s7 à frente.

Mas a velocidade em reta da Ducati prevaleceu quando restavam 16 voltas e Rins viu Zarco superá-lo com facilidade.

A posição se inverteu novamente e Rins via Martin mais de perto, podendo finalmente brigar pela liderança da corrida. Mas a longa reta de Losail ajudava a Ducati de novo.

Faltando 13 voltas, a dupla da Yamaha ocupava a oitava e nona posições, com Quartararo à frente de Viñales.

Enquanto isso, as Ducatis oficiais, de Bagnaia e Miller, ocupavam a quarta e quinta posições, respectivamente, e miravam a Suzuki de Rins.

E a pressão começou a surtir efeito. Rins quase caiu na curva 9 e Bagnaia o superou pelo terceiro posto.

Mir e Miller se encontraram no início da reta principal, mas não caíram, perdendo 'apenas' posições, com o piloto da Ducati parando na sétima e o da Suzuki na nona.

Álex Márquez e Iker Lecuona caíam quando restavam nove voltas para o final.

Quem começava a mostrar força no final da prova era Quartararo, que chegava ao quarto lugar, restando sete voltas para o final. E o terceiro veio em seguida, com o erro de Bagnaia na curva 1. Enquanto isso, Rossi aparecia apenas na 18ª colocação.

Faltando cinco voltas Quartararo superou as duas Pramacs e assumiu a ponta, mas perdeu a liderança assim que chegou na reta principal. O francês voltou a manobrar no miolo, quando restavam quatro giros, na esperança de ter vantagem quando estivesse no trecho desfavorável à Yamaha.

E deu resultado. Na reta principal, quando restavam três voltas, Quartararo não viu nenhuma Ducati superando sua Yamaha. Seu companheiro de equipe era o quarto colocado, tentando entrar no jogo.

Quartararo conseguiu abrir boa vantagem e recebeu a bandeira quadriculada com tranquilidade. Zarco conseguiu passar Martin na última volta e fechou em segundo. O pole da prova teve que se conformar com a terceira posição. Rins e Viñales fecharam o top-5. Valentino Rossi foi apenas o 16º.

A MotoGP retorna no dia 18 de abril, com o GP de Portugal.

Resultado final

