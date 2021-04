Fabio Quartararo superou as duas motos da Pramac Ducati nas voltas finais do GP de Doha e conquistou sua primeira vitória de 2021. Ele liderou a dobradinha francesa e foi o segundo representante da Yamaha a vencer em Losail em uma semana, após o triunfo de seu companheiro Maverick Viñales no último domingo.

Apesar de não ser a primeira vitória da carreira de Quartararo, foi a quarta vez que subiu no lugar mais alto do pódio, o champanhe desta vez é mais doce, já que é o primeiro triunfo na equipe oficial da Yamaha, no lugar de uma das maiores lendas da MotoGP.

Ele largou da quinta posição, mas teve um início com dificuldades, caindo para o nono lugar e se recuperando aos poucos.

“Foi uma vitória especial, vim de muito longe, sabia que o ritmo da pista era diferente dos treinos, mantive os pneus e quando o Viñales chegou foi o meu momento de avançar.”

“Sempre sonhei em vencer no Catar e consegui. Trabalhei muito no inverno, muita gente me pressionou por ter assumido o lugar de Valentino Rossi na Yamaha, mas estou gostando e agora vou comer um bom hambúrguer para festejar."

