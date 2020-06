Nesta terça-feira, uma das lendas vivas da história do motociclismo faz aniversário. Trata-se do ex-piloto Giacomo Agostini, vencedor de oito títulos da categoria rainha do mundial de motovelocidade. Natural de Brescia, o italiano completa 78 anos.

Para se ter uma ideia do tamanho de Agostini, ele supera o compatriota Valentino Rossi e o espanhol Marc Márquez em número de conquistas. O 'Doutor' é heptacampeão, enquanto o 'Formiga Atômica' soma seis títulos da MotoGP.

Para celebrar o legado de 'Ago', como o lendário campeão também é conhecido, o Motorsport.com compila as principais informações de sua gloriosa carreira na tabela a seguir. Mais abaixo, uma galeria relembra todos os campeões da MotoGP/500cc desde 1974.

TABELA: As estatísticas 'absurdas' de Giacomo Agostini na elite da motovelocidade

Anos na ativa 1964 – 1977 Primeira corrida 1963 - 250cc - GP das Nações Última corrida 1977 - 500cc - GP da Grã-Bretanha Primeira vitória 1965 - 350cc - GP da Alemanha Última vitória 1976 - 500cc - GP da Alemanha Equipes MV Agusta, Yamaha, Suzuki Campeonatos 350cc – 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974

500cc – 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975 Largadas Vitórias Pódios Poles Voltas mais rápidas Pontos 223 122 159 9 117 1577

GALERIA: Relembre todos os campeões da MotoGP/500cc desde 1974