Os pilotos da MotoGP elogiaram resultado da obra realizada no circuito de Barcelona. As modificações no traçado em Montmelò foram concluídas e a curva 10 volta a ter o desenho original.

O novo layout é mais parecido com o que era em 1991, quando a Fórmula 1 passou pela primeira vez na cidade catalã. A pista conta, hoje -depois da remodelação da curva 10-, com uma única curva longa para a esquerda, que em 2004 foi substituída por uma curva dupla muito apertada.

Depois de participarem nesta quarta-feira (24) de um teste com motos de rua no circuito de Catalunha, os nove pilotos da MotoGP presentes na atividade de pista disseram aprovar a reforma.

Aleix Espargaró caracterizou modificação na curva 10 como um “ótimo trabalho”.

“Sinceramente, tenho de cumprimentar o circuito, pois a curva está muito melhor. A antiga era horrível, muito apertada, já essa está parecida com a antiga, mas com uma área de escape maior. Fizeram um ótimo trabalho e mal posso esperar com uma MotoGP”, disse o espanhol.

Takaaki Nakagami acrescentou, exaltando novo desenho: “Realmente muito bom”.

“Ter algo semelhante ao traçado antigo (de 2004) é fantástico aqui na curva 10. Pode acelerar muito, o asfalto tem muita aderência, um trabalho 10/10 feito por eles”, destacou o australiano Jack Miller.

Outro piloto que parece ter gostado mais do novo traçado ao antigo é Johann Zarco, o francês explicou o motivo.

“Prefiro esse desenho porque permite maior velocidade na curva e posso aproveitar muito mais agora do que antes”, disse.

Apesar da aprovação dos pilotos, para ver como a remodelação da curva 10 impactará no desempenho das motos da categoria rainha de motociclismo, teremos que esperar pelo GP da Catalunha, no final de semana de 6 de junho.

Já a análise da atuação dos monopostos de Fórmula 1 no novo traçado poderá ser feita antes, 9 de maio, já que para este ano os testes de inverno foram transferidos de Barcelona para o Bahrein, onde a primeira corrida da temporada também será realizada.

