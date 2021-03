Com a aproximação da pré-temporada da MotoGP no Catar, que começa já neste sábado (06), estamos entrando nos últimos lançamentos de motos para 2021. E, nesta segunda (01), foi a vez da Petronas SRT apresentar as máquinas de Franco Morbidelli e Valentino Rossi.

Essa será a terceira temporada da SRT na categoria rainha, após um 2020 de sucesso para a equipe satélite da Yamaha, que conquistou seis vitórias no campeonato passado.

Morbidelli venceu três vezes no ano e terminou com o vice-campeonato, apenas três pontos atrás do campeão Joan Mir. E no lugar de Fabio Quartararo, a SRT recebe o multicampeão Valentino Rossi para a equipe, após a lenda italiana optar por estender sua carreira na MotoGP por pelo menos mais um ano.

Essa é a primeira vez que Rossi não correrá com as cores da equipe oficial da Yamaha, mas segue sendo um piloto oficial da montadora, com total apoio da fábrica em 2021. Essa será a sua 26ª temporada no Mundial de Motovelocidade, e o 16º ano com a Yamaha.

Apesar de seus melhores esforços, Rossi não conseguiu trazer toda sua equipe de quase duas décadas para a SRT, com o piloto conseguindo manter apenas o chefe David Muñoz, o engenheiro de dados Matteo Flamigni e o preparador Idalio Gavira.

Enquanto Rossi correrá com uma M1 de 2021, Morbidelli segue sendo o único piloto da Yamaha sem uma moto do ano, apesar de ter sido o melhor colocado da montadora em 2020. No lugar, a Yamaha optou lhe dar uma nova versão da M1 que ele pilotou em 2020 - efetivamente a moto de 2019.

No seu próprio evento de lançamento, no mês passado, a Yamaha explicou que não daria uma moto de fábrica para Morbidelli para este ano por conta do momento em que a decisão foi tomada, mas admitiu que o ítalo-brasileiro merecia uma.

Restam apenas duas equipes para revelarem suas motos para 2021. A Aprilia divulgará as cores da nova RS-GP em 04 de março, enquanto a campeã Suzuki fecha o calendário no dia 06.

A pré-temporada no Catar começa no próximo dia 06, enquanto o shakedown para pilotos de testes acontecerá um dia antes.

Bikes of Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 1 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Bikes of Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 2 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 3 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 4 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 8 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 15 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 16 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 17 / 17 Foto de: Petronas Yamaha SRT

