MotoGP: Pramac Ducati revela motos de Zarco e Martín para 2021

A Pramac, equipe satélite da Ducati, revelou nesta quinta (25) a identidade de sua moto para a temporada 2021 da MotoGP, além da apresentação oficial de sua nova dupla: Johann Zarco e Jorge Martín.

Essa será a 19ª temporada da Pramac na categoria rainha como equipe própria, tendo corrido também em 2004, mas em conjunto com a Pons, além de ser o 17º ano com a montadora italiana.

Com Jack Miller e Francesco Bagnaia ganhando as vagas da equipe oficial da Ducati para 2021, a Pramac terá uma dupla 100% nova pela primeira vez desde 2013.

Zarco, bicampeão da Moto2, vem da Avintia com um contrato direto com a Ducati, tendo como companheiro o campeão de 2018 da Moto3 Martín, que também assinou direto com a montadora.

"Estamos aqui, prontos para 2021", disse o chefe da Pramac Paolo Campinoti. "É um ano muito importante para nós, nosso 20º no Mundial. É uma grande conquista considerando que tudo começou como diversão, e hoje somos uma equipe forte".

"Estamos muito felizes porque temos quatro pilotos para celebrar neste ano. 2020 foi bem sucedido e, com isso, mandamos Peco e Jack para a Ducati. Ao mesmo tempo, recebemos dois grandes pilotos, Jorge e Johann para a família Pramac".

A Pramac teve uma temporada 2020 forte, com Miller e Bagnaia conquistando cinco pódios entre eles, ajudando a Ducati a ficar com o título de construtores. Assim como no ano passado, a Pramac vai à pista com duas Desmosedicis do ano.

A contratação de Zarco é significativa, marcando sua volta como piloto oficial de fábrica após dissolver seu contrato de dois anos com a KTM no meio de 2019. O francês conquistou seu primeiro pódio desde a temporada 2018 em 2020, quando foi o terceiro no GP da República Tcheca, onde largou na pole.

Já Martín chega à MotoGP como uma das maiores promessas após seu título na Moto3 em 2018 e uma forte segunda temporada na Moto2 com a KTM em 2020.

O espanhol é um dos três novatos do grid de 2021, com os seus colegas da Moto2 Luca Marini e o campeão Enea Bastianini assinando também com a Ducati, mas para correr pela Avintia.

Restam três equipes para divulgar suas motos de 2021: Petronas SRT, Aprilia e Suzuki. A equipe malaia apresentará as motos de Valentino Rossi e Franco Morbidelli em 01 de março, enquanto a atual campeã divulgará as motos de Joan Mir e Álex Rins no dia 06. A Aprilia ainda não confirmou seus planos.

