No último sábado (24), Franco Morbidelli foi rápido quando na entrevista coletiva da pole perguntaram se ele ajudaria Fábio Quartararo a vencer o Mundial, respondendo com outra pergunta: “Por que não estamos na luta do campeonato?”.

A resposta contundente veio neste domingo em forma de vitória no GP de Teruel, um triunfo inapelável, dominando a corrida do início ao fim, liderando todas as voltas e esmagando a poderosa Suzuki, que completou o pódio.

Depois da corrida, assim como fez em sua primeira vitória na MotoGP, em Misano, a primeira coisa que Morbidelli fez foi dar os parabéns a sua equipe.

“Ramón e Andy fizeram um trabalho sensacional. Ontem ficaram trabalhando nos boxes até às 10 da noite tentando achar esses dois ou três décimos a mais que eu precisava, e esta manhã, no aquecimento, já me senti muito bem com a moto. Eu sabia que tinha que ir ao limite em cada volta e foi isso que fiz, dar o meu melhor e não pensar muito nos pneus", disse ele, referindo-se a Ramón Forcada, seu engenheiro de pista, e Andy Griffith, seu engenheiro eletrônico.

O ítalo-brasileiro rapidamente encontrou a frase para analisar uma vitória tão trabalhada quanto dominante no Motorland. "Minha análise é que talvez tenha sido a melhor corrida da minha vida", disse.

“Eu sabia que tinha que ser agressivo e comecei forte. Havia um pequeno obstáculo com Nakagami, mas então ele caiu e o caminho se abriu na minha frente. A partir daquele momento, disse a mim mesmo que teria que dar o meu melhor até o fim”, explicou o piloto da Petronas.

O italiano optou pela escolha de pneus médios na dianteira e na traseira, o que resultou bem. “Estava convencido do trabalho que tínhamos feito durante os treinos, por isso acreditei muito na durabilidade dos pneus e coloquei muita pressão desde o início. No final, tive alguns problemas, mas aparentemente os outros também. Foi uma corrida muito boa, forcei muito até quatro voltas do fim”.

No final de semana passado, neste mesmo circuito, Franco foi um dos pilotos mais fortes durante os treinos, mas não conseguiu encontrar seu ritmo na corrida e terminou em sexto. Desta vez, a tendência mudou e depois de um final de semana menos potente, a corrida foi impecável.

A chave foi, com certeza, melhorar a mudança de rumo nas curvas 14 e 15, onde sofreu muito no último domingo. “Melhoramos muito naquele setor que foi nosso ponto fraco na última corrida. Trabalhamos muito para evoluir e demos um grande passo. Desta vez invertemos a situação do final de semana passado”, admitiu.

A corrida de Teruel foi a segunda vitória de Morbidelli e o seu terceiro pódio, depois de terminar em segundo em Brno. Lá, como nas outras duas corridas, ele liderou muitas voltas sozinho, embora na primeira ocasião tenha sido derrotado por Binder e sua KTM , que cuidou melhor dos pneus.

Mas foi hoje que Franco viveu um "momento mágico" na corrida.

“Vi um vídeo do técnico de Vietti dizendo que Celestino entra em uma área um tanto mágica em algum momento da corrida. Sinceramente, não prestei muita atenção e zombei dele, mas hoje entendi o que ele quis dizer, porque tudo veio de uma forma muito natural. Então eu tive um nível muito alto de concentração. A corrida correu como água, foi uma viagem, as 23 voltas passaram como um estalar de dedos”, disse o italiano.

Com a vitória, Morbidelli está agora a 25 pontos do líder, Joan Mir, com três corridas e 75 pontos à frente. “Estamos a 25 pontos de distância. Você tem que ir corrida a corrida, porque estamos longe, na luta, mas longe. Vamos tentar continuar dando o nosso melhor como temos feito nesta segunda metade do campeonato, e nos dedicar nas últimas três corridas”, concluiu o piloto.

