Que corrida a MotoGP nos proporcionou neste domingo! Depois de uma primeira metade dominada por Joan Mír e a Suzuki, tivemos uma outra prova após a relargada, que terminou com uma vitória inesperada do português Miguel Oliveira, a sua primeira na categoria-rainha.

E os resultados deste domingo animaram ainda mais o Mundial de Pilotos. Mesmo terminando em 13º, e aguentando uma série de três corridas enfrentando problemas, o francês Fabio Quartararo segue na ponta da tabela, mas sua vantagem para o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, caiu para apenas três pontos.

Enquanto os dois pilotos estão mais destacados do resto, com Dovi abrindo nove pontos de vantagem para Jack Miller, em terceiro, a disputa pelo último lugar do pódio segue animada, com quatro pilotos separados por apenas dez pontos.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Estíria: