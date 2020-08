A MotoGP segue no Red Bull Ring para sua segunda prova em solo austríaco, agora o GP da Estíria. A prova, que recebeu a distinção de ser a 900ª da história do Mundial, teve Pol Espargaró colocando a KTM na ponta. Na corrida, um final insano deu a vitória a outra KTM, a do português Miguel Oliveira.

Ao longo da última semana, as discussões da MotoGP foram voltadas ao acidente entre Franco Morbidelli e Johann Zarco no GP da Áustria, que quase envolveu Maverick Viñales e Valentino Rossi. Todos os pilotos deram suas opiniões sobre o caso e, no final, o francês da Ducati foi punido com uma largada no pitlane.

Zarco, que precisou passar por uma cirurgia na quarta-feira, foi liberado pela equipe médica e conseguiu participar do fim de semana.

Outro piloto que segue fora do grid é Marc Márquez. Assim que o GP da Áustria acabou, a Honda já confirmou que o hexacampeão ficaria de fora da segunda prova no Red Bull Ring. Porém, logo após o fim do treino classificatório, a equipe anunciou que o hexacampeão deve ficar de fora por pelo menos mais dois ou três meses e, com isso, Márquez fica oficialmente fora da disputa pelo campeonato. A notícia repercutiu no grid da MotoGP, com os pilotos lamentando a ausência de Márquez.

Após duas corridas com performances abaixo do esperado, Fabio Quartararo segue na liderança da MotoGP, com 67 pontos, mas sua vantagem caiu. Com a vitória na Áustria, Andrea Dovizioso pulou para o segundo lugar, a apenas 11 pontos do francês. Maverick Viñales completa o Top 3, a 19 de Quartararo.

No sábado, Pol Espargaró marcou 01min23s580 e conquistou a pole position, mostrando mais uma vez a evolução da KTM nas últimas provas. Ao seu lado na primeira fila, Takaaki Nakagami, em uma ótima performance com a LCR Honda e Joan Mír da Suzuki. Mír havia terminado em quarto, mas herdou a posição devido à punição de Zarco.

Espargaró largou bem, mas Joan Mír conseguiu sair melhor e assumiu a ponta com a Suzuki. Após as primeiras curvas, o piloto da KTM começou a ser pressionado por Miller. Em uma disputa, o australiano da Ducati fez Espargaró errar a trajetória, permitindo que Nakagami voltasse a ser terceiro. Lá atrás, o líder Quartararo caiu para a 11ª posição ao final da primeira volta.

Os cinco primeiros, Miller, Mir, Nakagami, Espargaró e Rins conseguiram se desgrudar do resto do pelotão com duas voltas, abrindo cerca de um segundo de diferença para o sexto colocado, Dovizioso. A partir da terceira volta, Miller, Nakagami e Mir protagonizavam uma ótima batalha pela ponta, trocando posições na liderança.

Com cinco voltas, a Suzuki estava na ponta, e Mir conseguiu abrir quatro décimos para os rivais. Já Miller e Nakagami tinham uma diferença de 1s5 para a disputa pelo quarto lugar, entre Espargaró e Rins.

Mais atrás, Quartararo sofria com sua M1. A transmissão mostrava que, por diversas vezes, ele perdia a trajetória no meio da Curva 1, indo parar na zona de escape. Viñales era a melhor das Yamahas, mas apenas em décimo, abrindo um bloco com Rossi e Quartararo, que conseguiu subir para 11º.

Com 16 voltas para o fim, Mir já abria mais de um segundo para Miller e Nakagami, que se mantinham quase dois segundos a frente de Espargaró e Rins.

A 12 voltas do final, Maverick Viñales caiu da moto antes da Curva 1, e a moto seguiu sozinha até bater na barreira de proteção. O espanhol da Yamaha saiu sem problemas, mas o incidente causou uma bandeira vermelha. Segundo informações da equipe, a moto do piloto ficou sem freio.

No momento da relargada, a classificação era: Mir, Nakagami, Miller, Espargaró, Rins, Binder nas seis primeiras colocações. Oliveira, Dovizioso, Lecuona e Quartararo completavam o Top 10.

Mir conseguiu largar melhor e saiu na ponta novamente. Miller assumiu novamente a segunda posição, e passou a disputar com o piloto da Suzuki a liderança. Espargaró subiu para terceiro, seguido de Oliveira e Binder. Nakagami caiu para sétimo.

O australiano da Ducati conseguiu assumir a ponta e abrir uma pequena vantagem, deixando Mir para sofrer pressão da KTM de Espargaró. Logo atrás, Binder e Oliveira protagonizavam uma bela disputa pelo quarto lugar. Lá atrás, o líder Quartararo não fez uma boa largada, caindo para 14º.

O grupo formado por Miller, Mir e Espargaró conseguiu se afastar dos demais rivais, mas o australiano tinha uma vantagem mais confortável na ponta. Com oito voltas para o fim, Espargaró conseguiu passar Mir, deixando o piloto da Suzuki para Oliveira, que se aproximava do grupo.

Com quatro voltas para o fim, Espargaró seguia na ponta, com Miller a sua caça em segundo, Oliveira em terceiro, Dovizioso em quarto e Mir caindo para a quinta posição.

No final, a vitória ficou com o português Miguel Oliveira, que se aproveitou de um embate entre Espargaró e Miller na última curva para passar os dois. Miller e Espargaró completaram o pódio.

Fechando o Top 10, Mir, Dovizioso, Rins, Nakagami, Binder, Rossi e Lecuona. Enquanto isso, Quartararo foi apenas o 13º.

Agora, a MotoGP tira duas semanas de folga antes de embalar mais uma rodada tripla que será composta pelos GPs de San Marino e da Emilia-Romagna, ambos em Misano, e o GP da Catalunha, em Barcelona.

Volte em instantes para conferir a tabela final de classificação.

