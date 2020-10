Com a ausência de Marc Márquez, a temporada de 2020 da MotoGP vem pegando fogo. Joan Mir assumiu a liderança do campeonato depois do GP de Aragón, após o terceiro lugar na corrida. Ele tem seis pontos a mais que Fabio Quartararo, 12 sobre Maverick Viñales e 15 sobre Andrea Dovizioso.

Com tantos pilotos separados por tão poucos pontos, o desafio será repetir desempenho na mesma pista da última semana, tendo agora o nome de GP de Teruel.

Para não conflitar com o GP de Portugal de F1, a organização do evento adiantou o horário de largada da MotoGP, com o início previsto para às 8h, no horário de Brasília. Na TV, a transmissão será do Fox Sports.

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 5h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h30 Treino Livre 3 Sábado 5h55 Treino Livre 4 Sábado 9h10 Classificação Sábado 9h50 Corrida Domingo 8h

