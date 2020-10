A Honda anunciou nesta quarta-feira (21), que a recuperação do hexacampeão da MotoGP Marc Márquez após uma fratura no braço "segue conforme o planejado", descartando os rumores de uma terceira cirurgia para o espanhol.

Márquez quebrou seu braço direito em uma forte queda durante o GP da Espanha, etapa de abertura da temporada 2020 em Jerez, no mês de julho.

Ele tentou voltar ao grid já na semana seguinte no GP da Andaluzia, segunda prova em Jerez, apenas dias após uma cirurgia, mas abandonou na classificação quando começou a notar um inchaço no braço.

Márquez ainda precisou de uma segunda cirurgia dias depois quando a placa de titânio que fixava seu osso quebrou quando, segundo ele, tentava abrir uma janela em casa. Em agosto, a Honda confirmou que ele ficaria fora por pelo menos dois meses, podendo voltar nas etapas finais da temporada ou apenas em 2021 dependendo de sua recuperação.

Mas reportagens da imprensa espanhola nessa semana afirmavam que o hexacampeão poderia passar por uma terceira operação, mas a Honda veio a público rechaçar esses rumores.

"A equipe Repsol Honda gostaria de confirmar que a recuperação de Marc Márquez seuge conforme o planejado. Enquanto é esperado uma recuperação longa e intensa, Marc e os membros da equipe não têm o que se preocupar".

Minutos antes da divulgação deste comunicado, Márquez postou nas suas redes sociais uma foto do piloto em treinamento, descartando ainda mais a possibilidade da cirurgia.

Com a sua ausência no GP de Aragón, na última semana, Márquez está finalmente fora da disputa pelo título matematicamente, o que significa que 2020 será apenas a segunda temporada que não terá o espanhol como campeão desde a sua chegada à MotoGP, em 2013.

Na ocasião, Márquez sofreu seis quedas ao longo do ano e, apesar de cinco vitórias na temporada, terminou a 90 pontos da disputa entre o campeão Jorge Lorenzo e seu companheiro de Yamaha Valentino Rossi.

Seu irmão e companheiro na equipe oficial da Honda, Álex, conquistou seu primeiro pódio na MotoGP na etapa da França em Le Mans há duas semanas e teve uma performance de destaque em Aragón, saindo de 11º para lutar pela vitória, terminando em 2º.

O piloto de testes Stefan Bradl segue como substituto de Márquez desde o GP da República Tcheca, assumindo novamente a função no GP de Teruel deste fim de semana.

