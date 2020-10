MotoGP: Nakagami terá moto de fábrica da Honda em 2021

A Honda anunciou nesta quinta-feira que Takaaki Nakagami assinou um novo contrato com a marca japonesa para permanecer com a LCR, embora o anúncio não mencionasse a duração do contrato específico ou que especificações que moto ele irá usar.

Atualmente, Nakagami corre com a RC213V do ano passado e é o melhor piloto da Honda na classificação neste momento, em quinto lugar e a apenas 29 pontos do líder, Joan Mir.

Mas, Nakagami confirmou que seu negócio vai durar até o final de 2022 e ele terá paridade de equipamento com Marc Márquez, Pol Espargaró e Alex Márquez.

“Para a próxima temporada, posso dizer que pilotarei a moto mais recente”, disse Nakagami antes do GP de Terual deste fim de semana. “As quatro Hondas serão exatamente iguais, é uma boa notícia para mim. Nos últimos três anos, andei com a moto do ano anterior.

“Portanto, para a próxima temporada, os regulamentos não são exatamente os mesmos de sempre, mas a Honda diz que as quatro motos - Marc, Alex, Pol e eu - são o mesmo conjunto, a mesma moto. Estou muito feliz, mas agora é hora de mostrar nosso potencial e se conseguirmos vencer a equipe da Repsol, se pudermos lutar com a equipe de fábrica será bom.”

Como parte das medidas de redução de custos da Covid-19, todos os fabricantes iniciarão a temporada de 2021 com motores e carenagens aerodinâmicas de especificação 2020.

Após a primeira etapa, serão aplicadas as regras normais de atualização, ou seja, de acordo com o regulamento, apenas a Aprilia poderá atualizar livremente seu motor e aerodinâmica, enquanto os demais fabricantes terão o desenvolvimento do motor congelado. Mas ainda poderão trazer outras atualizações, como chassi, suspensão e eletrônica.

O companheiro de equipe de Nakagami na LCR até 2022 será Alex Márquez, que também terá suporte total de fábrica e máquinas com especificações atualizadas.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: A saída de Magnussen e Grosjean da Haas, o ‘fico’ de Russell e a ida de Hulk ao GP de Portugal

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna