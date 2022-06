Carregar reprodutor de áudio

Álex Rins, Francesco Bagnaia e Takaaki Nakagami protagonizaram um duro acidente na largada do GP da Catalunha de MotoGP. Os três foram ao chão na primeira curva, com o piloto da LCR Honda caindo e acertando a roda da Ducati de Pecco com o capacete, antes de acertar também o espanhol da Suzuki.

O incidente veio poucos dias depois das polêmicas declarações de Rins sobre Nakagami, acusando o piloto japonês de ser perigoso demais,

Veja abaixo o momento do acidente:

Os três pilotos estavam em aceleração, antes da frenagem para a primeira curva. O caso foi declarado um incidente de corrida pelos comissários, e os três foram levados ao centro médico por precaução, antes de serem levados ao hospital para mais exames.

Segundo um comunicado da MotoGP, Rins teve uma fratura no punho esquerdo. O piloto da Suzuki chega ao seu terceiro abandono consecutivo, no momento em que busca uma nova casa para 2023, devido à saída da montadora da categoria no fim do ano.

Já Nakagami passou por uma bateria de exames, que não detectou nenhum tipo de lesão, mas foi aconselhado a permanecer no hospital por mais 24 horas por precaução.

