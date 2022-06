Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo sai do GP da Catalunha mais líder do que nunca na MotoGP. O francês da Yamaha entregou uma performance dominante, e aproveitou um dia difícil de seus principais rivais para disparar na liderança.

O atual campeão chega a 147 pontos contra 125 de Aleix Espargaró, que poderia ter feito 20 pontos hoje, mas teve que se contentar com 11 após se confundir, achando que a prova havia acabado quando, na verdade, ainda estava na última volta.

Os dois abrem uma grande distância para os demais. Enea Bastianini mantém a terceira posição, estagnado com 94 pontos após dois abandonos consecutivos. Já Johann Zarco sobe para quarto com 91 graças ao pódio de hoje, enquanto Francesco Bagnaia cai para quinto, mantendo os mesmos 81.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Catalunha:

Confira a situação do Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Catalunha:

Confira a situação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Catalunha:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 201 25 16 20 25 20 25 25 25 20 - - - - - - - - - - - 2 Yamaha 147 7 20 8 9 25 20 13 20 25 - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 126 13 7 25 6 16 16 16 16 11 - - - - - - - - - - - 4 KTM 101 20 25 10 4 11 6 8 9 8 - - - - - - - - - - - 5 Suzuki 93 10 11 16 20 13 10 - - 13 - - - - - - - - - - - 6 Honda 81 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - - - - - - - - - - -

