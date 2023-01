Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP anunciou nesta segunda-feira (23) o lançamento de uma nova série documental sobre os bastidores da categoria. There Can Only Be One mostrará a temporada 2022 do principal campeonato da motovelocidade mundial do ponto de vista dos campeões e dos candidatos ao título do ano passado.

"Vencer um Mundial de MotoGP nunca é fácil, e nem deveria ser", diz o comunicado da categoria. "Dos 24 pilotos que começam o campeonato apenas alguns poderão lutar pelo título, e só um conquistará a glória. E cada um desses enfrentará diversos desafios, eventos imprevisíveis e obstáculos que os colocarão no caminho do sucesso ou da falha".

Combinando imagens exclusivas dos bastidores, vídeos nunca antes vistos e entrevistas, a série documental terá quatro episódios, exibidos a partir da próxima sexta-feira, 27 de janeiro, sempre às sextas e terças, registrando tudo, desde a pré-temporada até a final em Valência.

A série contará com entrevistas dos três campeões da MotoGP no grid, Marc Márquez, Fabio Quartararo e Joan Mir, além de Francesco Bagnaia e Aleix Espargaró, que estavam na luta pelo título contra o francês da Yamaha.

Veja abaixo o trailer da série There Can Only Be One:

Inicialmente, o fã poderá acompanhar a produção no site oficial da categoria.

O lançamento de There Can Only be One vem após problemas da Dorna Sports com a empresa responsável pela produção da série MotoGP Unlimited. Lançada no começo de 2022, a produção mostrou os bastidores da temporada 2021.

Mesmo com uma boa recepção do público, a divulgação da série foi complicada pelos acordos de transmissão da MotoGP pelo mundo. Originalmente divulgada para o Prime Video, a série chegou ao Brasil apenas seis meses depois e pelo Star+, que pertence à Disney.

Por isso, a categoria anunciou uma pausa na produção daquela que seria a segunda temporada, com foco no campeonato de 2022, prometendo um retorno em 2023.

