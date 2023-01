MotoGP: Pramac apresenta moto e projeto ambicioso para 2023

Carregar reprodutor de áudio

Após a revelação na segunda-feira do modelo 2023 da Ducati, a Pramac, segunda equipe da marca, apresentou as cores que usará nesta temporada na MotoGP. Para o novo ano, a Pramac vai utilizar a última especificação da fabricante italiana e a GP23 estará nas mãos do espanhol Jorge Martin e do francês Johann Zarco, que serão companheiros de equipe pelo terceiro ano seguido.

Além das novas cores, a Pramac apresenta uma nova e importante adição à sua garagem, a chegada de um novo chefe de equipe, o italiano Gino Borsoi, que após uma longa jornada com a equipe Aspar, enfrenta um dos momentos mais importantes de sua carreira. "Enfrentamos esta temporada com grande entusiasmo. Para mim será uma nova aventura e tenho a sensação de que será definitivamente um ano importante", disse.

Depois de uma temporada de 2022 em que tanto Martín quanto Zarco foram usados ​​pela Ducati como cobaias para desenvolver o mais recente protótipo do modelo da casa italiana, devido à troca de motor de última hora dos pilotos oficiais Pecco Bagnaia e Jack Miller, para um 2021 anterior -2022 versão híbrida, este ano a Pramac espera poder se concentrar mais nas corridas nos finais de semana e se preparar para colocar os dois pilotos na disputa pelo campeonato.

Martin e Zarco irão usar a última versão do GP23 este ano e, se não houver mudanças de última hora, será idêntica à que Bagnaia e o novo piloto oficial da marca, Enea Bastianini, que substitui Miller este ano na KTM, irão pilotar nesta temporada.

"O objetivo deste ano é o mesmo que nos propusemos no início de cada temporada: ser o melhor time independente e fazer frente a todos os times oficiais", explicou Campinoti durante a apresentação. “Os resultados das últimas temporadas serviram para mostrar ao mundo que a nossa equipe é uma das protagonistas da MotoGP, que os nossos pilotos estão sempre prontos para a lutar por posições importantes e que as pessoas que a compõem fazem da equipe uma das mais invejadas do paddock".

Jorge Martín, que chega à sua terceira temporada na categoria rainha, todas com a Pramac, depois de ter superado a desilusão de não ter conseguido dar o salto para a equipe oficial de fábrica, espera poder demonstrar o erro cometido pela Ducati.

"Quero muito começar e mal posso esperar para voltar a trabalhar com toda a equipe. O ano passado foi especial, com momentos muito difíceis, mas me ajudou a crescer e a ficar mais forte. Tenho grandes objetivos e muita ambição e estou convencido de que, juntamente com a minha equipe, somos capazes de fazer grandes coisas. Em Sepang, quando montar na minha Ducati, saberei que todo o trabalho feito durante as férias de inverno valeu a pena. Estamos prontos" , garante o madrilenho.

"Estou muito feliz por continuar aqui", acrescenta Zarco. "Temos uma grande equipe, uma grande moto e tenho uma ótima relação com Jorge, por isso penso que temos todos os componentes para fazer uma grande temporada e quem sabe até conseguir uma vitória", defende o francês, que ainda está esperando por sua primeira vitória na classe rainha.

Zarco e Martin esperam melhorar os 8º e 9º lugares do ano passado na classificação geral, respectivamente, com quatro pódios cada um (dois segundos e dois terceiros), cinco pole positions para o espanhol e duas para o francês.

Jorge Martín, Pramac Racing 1 / 5 Foto de: Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 5 Foto de: Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martín, Pramac Racing 3 / 5 Foto de: Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martín, Pramac Racing 4 / 5 Foto de: Pramac Racing Moto Pramac Racing 5 / 5 Foto de: Pramac Racing

