Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira (23), a Ducati lançou oficialmente a Desmocedici GP23, moto da temporada 2023 da MotoGP em um evento onde o atual campeão, Francesco Bagnaia, confirmou que correrá com o #1 na defesa do título.

Bagnaia encerrou uma seca de 15 anos para a Ducati, que vinha desde 2007, conquistando o título na última corrida da temporada passada. O italiano, pupilo de Valentino Rossi, teve uma volta por cima inimaginável, superando um déficit de 91 pontos para Fabio Quartararo.

O piloto fez tal feito em seu segundo ano na equipe oficial da Ducati, tendo contrato com a montadora italiana até o fim de 2024. Nesta temporada, ele terá ao seu lado Enea Bastianini, promovido da Gresini após um 2022 estelar, com quatro vitórias e o terceiro lugar no Mundial.

No lançamento, realizado na Itália, a Ducati revelou as cores da temporada, com Bagnaia revelando pela primeira vez que correrá com o #1 em 2023, tendo corrido com o #63 em sua carreira na MotoGP. Ele será o primeiro campeão desde Casey Stoner em 2012 a usar o #1.

Ducati Desmosedici GP23 Photo by: Ducati Corse

Enquanto as cores da moto campeã de 2023 não tenham mudado muito em relação a 2022, a carenagem ganhou o patrocínio da Monster Energy. A Ducati herdou esse acordo da Suzuki, que saiu da MotoGP no fim do ano passado, forçando Bastianini a trocar seus apoiadores, já que o italiano era piloto Red Bull.

A temporada 2022, porém, não passou sem controvérsias para Bagnaia e a Ducati, com o piloto envolvido em um acidente com embriaguez em Ibiza durante a pausa de verão, algo que o italiano já se desculpou.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

A Ducati vai aumentar ainda mais seu envolvimento com o Mundial de Motovelocidade este ano. Além das oito motos na categoria-rainha, ainda assumirá o fornecimento dos equipamentos para a MotoE no lugar da Energica.

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music