Não é a toa que a NASCAR Brasil é uma modalidade que ganha mais fãs a cada temporada. Quando você pensa que tudo está parcialmente definido, vem uma nova etapa, com um ingrediente a mais para balançar as estruturas das equipes e até mesmo dos líderes que possam estar disparados à frente na classificação do campeonato.

O fator da vez será o sistema Match Point, que será aplicado na última etapa do Campeonato Brasileiro, no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), no dia 13 de outubro. Nada menos que 75 pontos estarão em jogo entre o treino classificatório de sábado (25 pontos) e as duas corridas do domingo (25 pontos em cada corrida).

O piloto catarinense Jorge Martelli, do Chevrolet #87, é um exemplo do impacto da Match Point no cenário da categoria Challenge. Ele poderia estar tranquilo nesta etapa final do campeonato, só administrando a liderança com os 31 pontos de diferença entre o segundo colocado, o paulistano Victor Andrade, do Ford #22. Mas com 75 pontos em jogo, tudo muda de figura. É preciso planejamento para manter a posição evitando danos.

“A estratégia será focada em consistência e controle de risco. Estando na liderança do campeonato, é crucial não arriscar desnecessariamente. Mas ao mesmo tempo, precisamos ser competitivos o suficiente para garantir uma boa posição e maximizar os pontos disponíveis. Vamos buscar um equilíbrio entre manter a liderança e aproveitar qualquer oportunidade de aumentar nossa vantagem no campeonato”, explicou Martelli, da Race Engineering Team.

Já para Victor Andrade, segundo colocado na Challenge, as regras específicas da etapa é a oportunidade perfeita para virar o jogo e buscar o título de campeão de 2024. “Buscarei fazer o máximo de pontos possível e pontuar mais que o líder”, adiantou o paulistano da Singus Competition. “Mas não vou arriscar demais porque ainda sou líder no Overall”, acrescentou.

Já a classificação Overall é a competição anual do calendário da NASCAR Brasil Series, que considera a somatória de pontos em todas as etapas realizadas durante o ano: as seis etapas do Campeonato Brasileiro (cuja final é no Autódromo de Tarumã, RS) e mais as duas etapas da disputa Special Edition (com prova final agendada para 17 de novembro, em Curvelo, MG).

E como sempre, o autódromo em que a corrida se realiza é peça chave na criação de estratégias de cada piloto para administrar desgaste de pneus, freios e velocidade. A pista de Tarumã, conhecida dos pilotos da NASCAR Brasil desde 2014, tem um traçado muito rápido, com asfalto bem abrasivo nos seus 3.069 metros de extensão. Conta com nove curvas, sendo cinco para a esquerda e quatro para a direita. A maior parte dessas curvas é de média e alta velocidade. A mais famosa delas é um "esse" em descida, a chamada "Curva do Tala-larga".

Martelli e Andrade, primeiro e segundo colocados até agora, já têm história em Tarumã. Mas o terceiro colocado, Gui Backes, a bordo de seu Chevrolet #32, está a 45 e 14 pontos do primeiro e segundo lugares, respectivamente, e terá a seu favor a torcida gaúcha nas arquibancadas do autódromo, incentivando-o a buscar os 75 pontos. O piloto da equipe Maxon Racing é natural de Porto Alegre, apesar de morar atualmente em Chapecó (SC).

Gui Backes afirma que a estratégia para a etapa é ter o melhor ritmo possível. “Queremos conseguiir assumir a liderança e vencer esse tão sonhado título brasileiro, vem sendo um ano muito difícil, mas mesmo assim sigo na firme na disputa”, disse. “O circuito de Tarumã é um dos mais rápidos da temporada, muito desafiador, assim ficando sempre mais divertido e emocionante. E fico muito contente em retornar a correr no Rio Grande do Sul, querendo ou não, considero como minha casa, meu lugar de nascença. Então, estou muito feliz em poder voltar a fazer o que amo lá”, finalizou.

Classificação do campeonato brasileiro da NASCAR Brasil:

NASCAR Brasil

1) #32 Léo Reis, Ford, Unnika Racing Team, 187 pontos

2) #83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, Chevrolet, Unnika Racing Team, 181

3) #46 Vitor Genz, Ford, Singus Competition, 178

4) #20 Lourenço Beirão/ Rafa Dias, Ford, Maxon Racing, 124

5) #27 Sérgio Ramalho / Lucas Mendes, Chevrolet, Race Engineering Team, 123

6) #4 Cayan Chianca, Ford, Race Engineering Team, 119

7) 13 Witold Ramasauskas, Ford, Unnika Racing Team, 101

8) #45/12 Léo Torres, Ford, Maxon Racing, 84

9) 88/99 Beto Monteiro / Luan Lopes, Chevrolet, Maxon Racing, 62

10) #77 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr, Chevrolet, Singus Competition, 53

11) #16 Antonio Junqueira, Ford, Unnika Racing Team, 42

12) #20 Jeff Giassi, Chevrolet, Singus Competition, 42

13) #12 Edson Reis, Ford, Maxon Racing, 32

NASCAR Challenge:

1)#87 Jorge Martelli, Chevrolet, Race Engineering Team, 187 pontos

2) #22 Victor Andrade, Ford, Singus Competition, 156

3) #32 Gui Backes, Chevrolet, Maxon Racing, 142

5) #56 Gabryel Romano, Chevrolet, Unnika Racing Team, 119

4) #63 Luís Trombini, Chevrolet, Maxon Racing, 115

6) #57 Fe Tozzo, Chevrolet, Singus Competition, 103

7) #78 Léo Yoshii, Ford, Race Engineering Team, 99

8) #63/72 Giovani Girotto, Ford, Race Engineering Team, 89

9) #2 Nick Monteiro, Ford, Singus Competition, 86

10) #39 Marcel Jorand, Chevrolet, Race Engineering Team, 57

11) #24 Brendon Zonta / Alexandre Kauê, Ford, Unnika Racing Team, 51

12) #87 Rodrigo Sperafico, Chevrolet, Race Engineering Team, 42

13) #1 MC Gui, Ford, Race Engineering Team, 28

14) #8 Dorivaldo Gondra Junior, Chevrolet, Singus Competition, 28

15) #12 Edson Reis, Ford, Maxon Racing, 25

16) #63 Vinny Azevedo, Chevrolet, Maxon Racing, 24

17) #78 Leandro Totti, Ford, Race Engineering Team, 24

18) #14 Thiago Lopes, Chevrolet, Singus Competition, 22

19) #37 Luís Debes, Ford, Unnika Racing Team, 16

20) #44 Antonio Carvalho, Chevrolet, Maxon Racing, 16

21) #72 Felipe Malinowski, Ford, Race Engineering Team, 10

