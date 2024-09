A temporada 2024 da NASCAR Brasil chega à última prova do Campeonato Brasileiro no próximo dia 13 de outubro, no Autódromo de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre (RS). Para acirrar ainda mais a disputa, a etapa gaúcha será no estilo Match Point. Ou seja, valerá 75 pontos, o que pode embaralhar o cenário da liderança conquistada pelos pilotos que mais acumularam pontos ao longo das últimas competições.

O piloto catarinense da equipe Race Engineering Team, Jorge Martelli, da categoria Challenge, é um destes exemplos do impacto da Match Point no certame. O atual líder, com seu Chevrolet #87, acumulou 31 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Suas vitórias em 2024 lhe garantiriam que a última corrida do Campeonato Brasileiro fosse muito tranquila.

Chegou até mesmo a fazer história no automobilismo brasileiro, sendo o primeiro a vencer, na categoria Challenge, as inéditas 100 Milhas, realizadas pela primeira vez no país, no último dia 1º de setembro. Mas, quem acompanha a NASCAR Brasil sabe que quase nunca o cenário é de tranquilidade e nada é garantido. A cada etapa da temporada adiciona um ingrediente para dificultar a vida dos competidores ou acirrar a classificação, tornando a disputa ainda mais emocionante.

Haja sangue frio e planejamento, para correr atrás da vitória! E Martelli já adiantou qual será a estratégia adotada: “Teremos de ter consistência e controle de risco”, disse.

“É crucial não arriscar desnecessariamente, mas ao mesmo tempo, precisamos ser competitivos o suficiente para garantir uma boa posição e maximizar os pontos disponíveis. Vamos buscar um equilíbrio entre manter a liderança e aproveitar qualquer oportunidade de aumentar nossa vantagem no campeonato”, explicou o piloto do Chevrolet #87.

Como já correu outras vezes no autódromo gaúcho, já programou até o estilo de pilotagem. “Tarumã é uma pista desafiadora, que exige muito do piloto e do carro. Então o foco também será evitar erros e estar preparado para as variáveis que a corrida pode apresentar”, finalizou.

A pista tem 3.069 metros de extensão e um traçado muito rápido, com asfalto bastante abrasivo. Conta com nove curvas, sendo cinco para a esquerda e quatro para a direita. A maior parte dessas curvas é de média e alta velocidade. A mais famosa delas é a "Curva da Tala-larga", em forma de um "esse" em descida.

Apesar da prova de Tarumã finalizar o campeonato brasileiro, a NASCAR Brasil ainda tem mais uma prova agenda para 17 de novembro, no oval inédito em Curvelo (MG), valendo pontos para a disputa de dois títulos da NASCAR Series Brasil: o Special Editon e o Overall.

A etapa Match Point da NASCAR terá transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!