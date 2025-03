Único piloto do automobilismo brasileiro a ser campeão da Stock Car, NASCAR Brasil e da Porsche Cup na mesma temporada, Gabriel Casagrande inicia sua trajetória em 2025 neste final de semana em Campo Grande (MS), palco de abertura da primeira rodada dupla da NASCAR Brasil.

Com a entrada das equipes na categoria, o carro do paranaense da MXVogel Motorsports ganhou as cores marcantes de seu Stock Car, como o vermelho, amarelo, além de receber novos detalhes em preto.

“Estamos prontos para encarrar esse primeiro desafio em 2025 na NASCAR Brasil. Vai ser uma temporada bem desafiadora e estou ansioso para colocar o nosso carro na pista e voltar a acelerar”, diz Casagrande, que tem patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, STP, Cresol, OnPetro, Atacadão Pneus, Panter e RP Info.

Além de vir embalado pelas conquistas em três categorias diferentes em 2024, Casagrande ainda tem no currículo a vitória conquistada em Campo Grande no ano passado, obtida na abertura NASCAR Brasil.

“Esse ano temos como novidade o fato de eu disputar as duas corridas de cada etapa da NASCAR, então serão mais corridas ao longo do ano para competir. Estou muito feliz com isso e espero seguir no mesmo caminho que temos feito nos últimos anos, ou seja, entrar para lutar pelo título em todos os campeonatos que disputarmos”, afirma Casagrande, que é tricampeão da Stock Car.

A programação da NASCAR Brasil será aberta na sexta-feira (21), quando ocorrem o shakedown e um treino extra. O sábado conta com programação agitada, com um único treino livre, a classificação e a primeira corrida, às 17h15. A etapa será encerrada no domingo com a corrida 2, às 14h15. O Motorsport.com transmite a etapa.

