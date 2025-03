Gabryel Romano estará no grid da NASCAR Brasil pela RMattheis

Gabryel Romano, prodígio do automobilismo brasileiro, está confirmado na NASCAR Brasil para 2025 e irá pilotar um dos seis carros da equipe RMattheis. Aos, 17 anos, Gabryel já fez história como piloto mais jovem a competir no campeonato e, agora, se prepara mais uma temporada completa a bordo do Chevrolet #56. A etapa inaugural de 2025 acontece nos dias 22 e 23 de março no Autódromo de Campo Grande/MS.

Em um ano de estreia surpreendente, Gabryel garantiu pódio em todas as etapas e fechou o ano com a terceira colocação entre os rookies, quinto no campeonato Brasileiro e no Special Edition e sexto no Overall. O talentoso piloto promete trazer a juventude e habilidade nas nove etapas do ano com patrocínio da Rede Alpha e São Cristóvão.

“Estou muito feliz de poder estar no grid mais uma vez. Quero levar toda a experiência que adquiri para a temporada deste ano e ter a oportunidade de correr com uma equipe sensacional como a RMattheis para aprimorar cada vez mais é gratificante. Será uma grande temporada!”, declara Gabryel Romano.

Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 – Rio Grande do Sul (#inverserace)*

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Rio Grande do Sul (#matchpoint)*

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

*Em definição

