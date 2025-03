A temporada 2025 do esporte a motor nacional vai começar para Cacá Bueno neste final de semana. O piloto, dono de cinco títulos na Stock Car, estreia como piloto titular do Team RC na NASCAR Brasil, que vai até o Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS), para a primeira das nove etapas do campeonato deste ano.

Cacá disputou uma etapa da NASCAR Brasil em 2024, no Autódromo Potenza, na cidade mineira de Lima Duarte. Na ocasião, o piloto largou na pole position para a primeira corrida e conquistou um pódio ao terminar a segunda prova do final de semana com a quarta posição.

A estreia na temporada também marca a volta de Cacá Bueno ao time comandado por Rosinei Campos, o Meinha. Pela equipe, o experiente piloto conquistou títulos na Stock Car e também no Endurance Brasil. Com a abertura para que equipes prepararem os carros, o Team RC também fará sua estreia na NASCAR Brasil neste final de semana.

“Fiz uma corrida pela NASCAR Brasil ano passado e estou feliz em agora ser um piloto da categoria, mas também em retomar uma parceria que já rendeu alguns títulos com o Meinha na Stock Car e no Endurance Brasil. Vamos para Campo Grande com boas expectativas em lutar pelas primeiras posições”, disse Cacá Bueno, que tem os patrocínios de Betnacional, ACDelco, PicPay, Tekbond, FP Import, Paraflu e Planck.

A programação da NASCAR Brasil será aberta na sexta-feira, quando ocorrem o shakedown e um treino extra. O sábado conta com programação agitada, com um único treino livre, a classificação e a primeira corrida, às 17h15. A etapa será encerrada no domingo com a corrida 2, às 14h15. O Motorsport.com exibe a etapa.

