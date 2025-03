Victor Andrade, um dos destaques em sua temporada de estreia na NASCAR Brasil, está confirmado pela Full Time a bordo do Ford Mustang #22. Victor triunfou e levou nada menos que três títulos do Rookie (novatos), do Special Edition e do Overall em 2024.

Com excelente de aproveitamento, o jovem talento, aos 20 anos, mostrou adaptação velocíssima no campeonato e deu um verdadeiro show no traçado oval do Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG) e celebrou as conquistas com chave-de-ouro, conquistando a pole position, vitória de ponta a ponta na corrida 1 na categoria Challenge e fez ainda a volta mais rápida da grande final.

O paulista Victor Andrade espera repetir os feitos em 2025. “Expectativas estão altíssimas e estou muito ansioso para primeira etapa e poder competir contra tantos pilotos experientes”, diz.

Andrade levará as cores da Racon consórcios e a Carraro Seguros para a abertura da temporada 2025 no dia 23 de março, no circuito Campo Grande (MS). “É uma pista muito técnica, tenho certeza que essa primeira etapa vai pegar fogo!”, completa.

Maurício Ferreira destaca que a chegada do Victor vem completar o time. “É mais um piloto jovem e a experiência de um ano na categoria será determinante, podendo passar o conhecimento obtido para nós, alguns caminhos que viveu em 2024 e que o levaram a conquista de resultados brilhantes, já que Full Time faz sua estreia no campeonato. Que consigamos seguir assim concretizando objetivos mais altos, pois sabemos que o nível da competitividade da categoria está crescendo consideravelmente em 2025. Vamos lá, é um trabalho gostoso, estamos montando um elenco interessante, um time legal", finaliza o gestor da Full Time.

Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#sprintrace)

Etapa 4 - 15/06 – Rio Grande do Sul (#inverserace)*

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Rio Grande do Sul (#matchpoint)*

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

*Em definição

