NASCAR Brasil: Vitor Genz confirma temporada 2025 com RMattheis

O piloto de Porto Alegre (RS) Vitor Genz, campeão brasileiro da NASCAR Brasil na temporada passada, irá compor o grid com a equipe RMattheis, a bordo do Chevrolet Camaro #46. A início da temporada 2025 acontece entre os dias 21 e 23 de março, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS).

Genz fará a sua terceira participação no campeonato: “Mais um ano confirmado na categoria que mais cresce no Brasil. Estou muito feliz em assinar com a RMattheis! Trabalhamos juntos por dois anos quando ajudei na adaptação do Felipe Massa da Fórmula 1 aos carros de turismo. Dessa vez, terei a honra de pilotar nesta equipe em busca do terceiro título na NASCAR Brasil”, destacou o piloto.

“Será um grande desafio já que temos a confirmação de grandes pilotos que estarão no grid como Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Julio Campos, Galid Osman e muitos pilotos de altíssimo nível. Agradeço aos parceiros e patrocinadores que tornaram isso possível, Frum, Simcon, Scherer Auto Peças, Militec.Brasil, Extreme Sim Racing e Cnars. Além de mais parceiros que anunciaremos em breve“, concluiu.

Com 36 anos de idade e currículo de 26 anos de experiência nas pistas, Genz começou a sua carreira aos nove anos no kart, por influência do pai. Competiu na Stock Car, no Endurance Brasil, Mini Challenge, Marcas e Pilotos e no TCR South America, registra dois títulos brasileiros e cinco regionais. Conquistou ainda, inúmeros campeonatos regionais de marcas no Rio Grande do Sul e quatro vitórias nas 12 Horas de Tarumã. Hoje compartilha a sua experiência nas pistas em programas de treinamento online.

