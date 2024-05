Neste final de semana Alex Seid retoma à temporada 2024 da NASCAR Brasil com a disputa da etapa de Londrina, no Paraná. A quarta etapa da temporada tem um elemento especial, a corrida será disputada à noite, o Night Challenge.

Seid subiu ao pódio em todas as etapas da temporada até agora, assim como seu companheiro de equipe Gabriel Casagrande. A dupla soma 80 pontos na classificação e tem uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado.

As duas provas da etapa acontecem neste sábado, a primeira delas durante o dia e a segunda à noite. O histórico da pista anima Seid. Em 2023 o piloto foi terceiro colocado em uma das provas disputadas na pista paranaense.

A etapa de Londrina da NASCAR Brasil prevê um treino extra e dois treinos livres na sexta-feira. No sábado serão disputados os dois treinos classificatórios e as duas provas.

As corridas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv no YouTube

“Expectativa é manter ou ampliar a liderança do campeonato, as duas primeiras etapas foram difíceis, acho que poderíamos ter uma margem maior se não tivesse aquele incidente na última volta em Campo Grande, mesmo assim conseguimos os pontos necessários para chegar na liderança”, disse Seid.

“O desafio agora é correr a noite, temos o lastro de sucesso e o objetivo é juntar o maior número de pontos na super pole e na corrida. A pista de Londrina é desafiadora, não permite erros, mas estou confiante já que fui terceiro colocado no ano passado.”

