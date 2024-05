Atual terceiro colocado da NASCAR Brasil, o paulista Victor Andrade tem um novo desafio na temporada da categoria Challenge. Neste final de semana ele estará na cidade de Londrina (PR) para a disputa da terceira etapa do ano e vai fazer a sua primeira corrida noturna. A Night Challenge é uma atração à parte para a noite de sábado no Autódromo Ayrton Senna, com largada prevista para 17h55.

“É minha primeira corrida nestas condições. Largar com o sol se pondo e terminar com a noite vai ser um novo desafio. E Londrina é especial para isso, porque é uma pista que não te dá muito espaço, não permite erro, ainda mais correndo com menos visibilidade”, aponta o piloto patrocinador pela XBri Pneus.

Antes da corrida noturna, Victor também disputa a corrida preliminar, a partir das 14 horas, e tem a expectativa de se manter entre os melhores pontuadores do campeonato.

“A corrida noturna é muito legal e importante para fazer pontos. Só que antes temos a corrida da tarde, que também vai ser desafiadora. Chegar ao fim, somar pontos para o campeonato e preservar o equipamento para a corrida da noite será fundamental para uma etapa que pode nos levar próximo da liderança. O campeonato está muito disputado, todo mundo muito próximo. Londrina vai ser muito importante pra nos mantermos vivos na disputa”, assegurou o piloto.

A programação em Londrina será aberta na sexta-feira com a realização de um treino extra e dois treinos oficiais. No sábado, os pilotos disputas duas sessões de treinos classificatórios e a superpole, entre 10h20 e 11h05. Depois, acontecem as corridas, às 14h e 17h55, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv no YouTube.

