Após uma passagem movimentada em Goiânia, com provas no anel externo, a NASCAR Brasil Series volta a acelerar neste fim de semana, com mais uma edição da Night Challenge no autódromo de Londrina, no norte do Paraná.

Esta será a terceira etapa da temporada 2024 da NASCAR Brasil com o retorno da prova noturna da categoria, que conta com uma programação especial. Com isso, a sexta ganha um reforço com a realização dos treinos livres, antes da maratona do sábado, com a realização da classificação e as duas provas do fim de semana, sem atividades no domingo.

Com duas etapas transcorridas, Gabriel Casagrande e Alex Seid lideram a tabela da classe NASCAR Brasil com 80 pontos, seis à frente de Léo Reis, que tem apenas um a mais que Vitor Genz. Empatados com 64 pontos cada, Rafa Dias e Lourenço Beirão completam o top 5.

Já na classe Challenge, é Jorge Martelli quem está na frente com 70 pontos, 19 à frente de Gui Backes e Victor Andrade, empatados em segundo. Em outro empate, Luís Trombini e Gabryel Romano completam o top 5 com 48.

No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da NASCAR Brasil Series, com a transmissão das duas corridas.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Londrina:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Extra Sexta-feira 09h10 - Treino Oficial 1 Sexta-feira 12h30 - Treino Oficial 2 Sexta-feira 17h20 - Classificação Sábado 10h20 Motorsport.com Corrida 1 Sábado 14h00 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Sábado 17h50 Canal do Motorsport.com no YouTube

