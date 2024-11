A maior premiação da NASCAR, marca mundial de competições automobilísticas, foi realizada na noite de quinta-feira (21) na cidade de Charlotte (Carolina do Norte), conhecida como o "coração" da categoria norte-americana, que tem seu quartel-general na metrópole -- também estão sediadas ali muitas das principais equipes. E, pela segunda vez na história, a prestigiosa homenagem contou com a presença do elenco brasileiro: desta vez, esteve o piloto Alex Seid, campeão do Overall na NASCAR Brasil 2024.

Na noite da sexta-feira, 22, durante o banquete da NASCAR Cup, o campeão foi reconhecido no palco, onde novamente a nata do automobilismo mundial esteve reunida. Alex Seid falou da emoção em ser homenageado no evento internacional. “Um momento incrível na minha carreira. Que honra e privilégio poder representar a NASCAR Brasil neste evento incrível e de tamanha magnitude! Foram dias especiais e irão ficar na memória para sempre", afirmou.

"Ver o reconhecimento do título em um evento oficial da NASCAR é algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, mas foi muito gratificante ver o resultado de todo o trabalho esse ano se pagando. Estou muito feliz e que venham mais oportunidades como essa!”, disse o paulistano.

“Fomos recepcionados num jantar quarta-feira com os campeões regionais dos EUA e outras regiões do mundo. Na quinta, tivemos a cerimônia oficial para esses campeões, e na sexta fomos assistir a cerimônia das categorias principais (Cup, XFinity e Truck), onde também fomos mencionados”, contou .

“Já na sexta tive a oportunidade de conhecer o Race Shop da Fury, que presta serviço para diversas equipes e pilotos. Pude conhecer os carros de Late Model e de Modify Wheelen. Tomara que possa ter a chance de poder testar um desses carros no futuro”, completou.

A cerimônia foi realizada apenas quatro dias depois dos campeões brasileiros serem definidos e a inédita pista oval genuinamente brasileira ser inaugurada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O evento de Charlotte, com direito a ensaio prévio e tapete vermelho, aconteceu no NASCAR Convention Center. Pilotos da NASCAR americana e de várias partes do mundo marcam presença, representando categorias como a NASCAR Brasil, NASCAR Canadá, NASCAR México e NASCAR Whelen Euro Series.

