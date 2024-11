Confira os campeões da Special Edition e Overall da NASCAR Brasil

Em uma prova com emoção do início ao fim e que marcou a estreia do novo traçado oval do País e único em atividade, em Curvelo, a NASCAR Brasil definiu seus campeões da temporada 2024.

Na briga pelos títulos da Overall e da Special Edition, a dupla Gabriel Casagrande / Alex Seid (Chevrolet #83, Unnika Racing Team) garantiu o título na NASCAR Brasil. Já na categoria Challenge, Victor Andrade (Ford #22, Singus Competition) foi o campeão em três categorias, além da Overall, Special Edition, no Rookie of the Year, conquistado também por Léo Reis na NASCAR Brasil). O piloto revelação foi Witold Ramasauskas (Ford#13, Unnika Racing).

Confira como ficaram os campeonatos decididos neste domingo

SPECIAL EDITION

NASCAR Brasil:

1) #83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, 105 pontos

2) #2 Léo Torres, 103

3) #4 Cayan Chianca, 85

4) #46 Vitor Genz/ Arthur Scherer, 65

5) #13 Witold Ramasauskas, 65

6) #32 Léo Reis/Thiago Lopes, 64

7) #99 Luan Lopes, 63

8) #27 Lourenço Beirão, 34

9) #27 Lucas Mendes, 32

10) #20 Rafa Dias, 31

11) #16 Antonio Junqueira, 29

12) #14 Arianna Casoli, 19

13) #77 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr., 16

Challenge:

1) #22 Victor Andrade, 121 pontos

2) #28 Gui Backes, 97

3) #57 Julio Campos / Fe Tozzo, 92

4) #63 Luís Trombini, 73

5) #87 Jorge Martelli, 66

6) #56 Gabryel Romano, 62

7) #2 Nick Monteiro, 60

8) #63 Carlos Cunha Filho, 46

9) #39 Beto Monteiro/Marcel Jorand, 37

10) #78 Léo Yoshii, 37

11) #12 Edson Reis, 36

12) #63 Zezinho Muggiati, 29

13) #44 Antonio de Carvalho, 23

14) #8 Dorivaldo Gondra Jr., 20

15) #81 Rafael Seibel, 15

16) #33 Alexandre Kauê, 10

OVERALL

NASCAR Brasil:

1) Gabriel Casagrande/ Alex Seid, 320 pontos

2) Vitor Genz, 293

3) Léo Reis, 278

4) Cayan Chianca, 270

5) Léo Torres, 252

6) Lourenço Beirão, 188

7) Rafa Dias, 189

8) Witold Ramasauskas, 180

9) Lucas Mendes, 173

10) Sérgio Ramalho, 141

11) Luan Lopes, 135

12) Valdeno Brito, 95

13) Antonio Junqueira, 73

14) Thiago Lopes, 64

15) Beto Monteiro, 62

16) Dorivaldo Gondra Jr, 53

17) Jeff Giassi, 42

18) Edson Reis, 32

19) Arthur Scherer, 28

20) Vinny Azevedo, 26

21) Arianna Casoli, 17

Challenge

1) Victor Andrade, 352 pontos

2) Jorge Martelli, 297

3) Gui Backes, 270

4) Fe Tozzo, 228

5) Luís Trombini, 228

6) Gabryel Romano, 205

7) Nick Monteiro, 172

8) Léo Yoshii, 154

9) Marcel Jorand, 106

10) Giovani Girotto, 105

11) Julio Campos, 92

12) Dorivaldo Gondra Jr, 71

13) Alexandre Kauê, 65

14) Edson Reis, 64

15) Brendon Zonta, 55

16) Carlos Cunha, 46

17) Rodrigo Sperafico, 42

18) Antonio Carvalho, 40

19) Beto Monteiro, 37

20) Thiago Lopes, 36

21) Zezinho Muggiati, 29

22) MC Gui, 28

23) Leandro Totti, 24

24) Luís Debes, 16

25) Rafael Seibel, 15

26) Felipe Malinowski, 10

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!