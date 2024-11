A NASCAR Brasil fechou a temporada de 2024 em grande estilo. Após batalhas insanas durante toda a corrida, Gui Backes foi o grande vencedor, depois de fazer a ultrapassagem pelo triunfo na penúltima volta, sobre Léo Torres.

Como Backes é da categoria Challenge, Torres se tornou o vencedor da categoria NASCAR Brasil.

Com os resultados, a dupla Gabriel Casagrande e Alex Seid conquistou a Special Edition e o campeonato Overall.

Na Challenge, Victor Andrade, que foi o quarto colocado na prova, confirmou os títulos da Special Edition e Overall.

A Corrida

Na largada, Victor Andrade superou Cayan Chianca pela ponta, com ambos seguidos por Léo Reis e Léo Torres.

Na briga, Chianca acabou no muro quando restavam 23 minutos, saindo da briga e da prova.

Quem acabou se dando bem foi Gui Backes, que assumiu a segunda colocação.

Na sequência, Léo Reis foi para o muro e logo atrás Edson Reis e Alexandre Kauê, encheram a traseira do piloto do carro #32, trazendo a bandeira vermelha.

Na relargada, Andrade conseguiu se manter à frente de Backes. Léo Torres tentava se manter em terceiro, buscando o título da Special Edition, na briga com Gabriel Casagrande.

Com oito minutos para o final, Dorivaldo Gondra Jr. saiu pela área de escape e acabou sobre a barreira de pneus.

A retoirada do carro #8 foi rápida e com quatro minutos, nova relargada e Gui Backes manobrou sobre Andrade pela liderança. Léo Torres aproveitou o embalo nas curvas 3 e 4 e assumiu a segunda posição.

Mas no giro seguinte, Torres assumiu a liderança e tomou o troco na penúltima volta.

Backes fechou a corrida na frente, seguido por Torres, Witold Ramasauskas, Victor Andrade e Gabriel Casagrande, no top 5.

Resultado

Pos. # Piloto(s) Cat. Dif. 1 28 GUI BACKES CHA 2 2 LEO TORRES BRA 0,338 3 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 0,713 4 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 0,888 5 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID BRA 1,499 6 87 JORGE MARTELLI CHA 1,821 7 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 2,921 8 63 LUIS TROMBINI(R) /C CUNHA CHA 7,017 9 27 LOURENCO BEIRAO BRA 8,336 10 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 8,337 11 46 VITOR GENZ /A SCHERER BRA 9,076 12 14 ARIANNA CASOLI BRA 15,875 13 78 LEO YOSHII CHA 28,848 14 57 FELIPE TOZZO /J CAMPOS CHA 1 Lap 15 44 ANTONIO CARVALHO(R) CHA 1 Lap

Veja como foi

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

