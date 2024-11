A NASCAR Brasil Series encerrou a temporada de 2024 em grande estilo, ou pode-se dizer no ‘estilo americano’, com a realização da etapa que inaugurou o circuito oval em Curvelo.

O traçado de ¾ de milha (1.250 metros) era novidade para a grande maioria dos pilotos e não só eles que tiveram que se adaptar.

Após a bandeira quadriculada ser agitada pela última vez, o representante da NASCAR Brasil, Thiago Marques comentou como foi encarar esse desafio, que teve um obstáculo adicional no fim de semana.

“Eu já sabia da dificuldade de realizar uma etapa no oval”, disse Thiago. “Primeiro, de construir um circuito oval, depois realizar a etapa, porque existem diversas particularidades de estrutura, de logística entre os carros, que tem que ir até a pista, como faz o americano.”

“Então, tivemos essa logística e, para somar, o clima. A condição climática era de 50%, 60% de chance de chuva nos quatro dias de evento, então tivemos que manobrar para conseguir realizar treinos, o classificatório e as corridas. Teve um tempero a mais, uma dificuldade a mais, mas acho que o principal, foi a gente conseguir realizar. O brasileiro sonhava com o circuito oval e eu tenho certeza de que a gente conseguiu apresentar um show da forma que eles gostariam de ter visto.”

Sobre a temporada como um todo, o segundo ano da NASCAR Brasil foi considerado “brilhante”, até por conta das dificuldades naturais que o País oferece.

“Foi um ano de desafios, um ano de instabilidade do País, economicamente falando, então isso faz com que o nosso esporte também sofra um pouquinho, mas a gente conseguiu passar isso superbem. Falando em categorias no Brasil, a nossa está numa ascensão incrível e só é o começo. Os projetos, as ideias são muitas, a gente conseguiu fechar o segundo ano com a NASCAR de forma brilhante.”

“Tecnicamente falando, impecável. Aproveito para agradecer e elogiar o nosso grupo técnico dos carros, com um índice de quebra baixíssimo, melhor que todas as categorias no Brasil. As disputas tiveram um grande nível, tanto que os campeonatos terminaram todos embolados entre as duas montadoras envolvidas, ou seja, tecnicamente falando, novamente iguais entre as montadoras, os carros apresentando o show do jeito que tem que ser.”

Com formatos que costumam ser diferentes, em comparação às demais categorias do Brasil, a NASCAR brasileira terá outras novidades que serão divulgadas em breve, segundo Thiago.

“As novidades não param, vamos anunciar o calendário em breve, ainda não podemos oficializar, mas divulgamos as datas, e acho que nos próximos 15 dias teremos uma novidade superlegal em termos de praça. Vamos repetir essa corrida no oval, que foi um sucesso, vamos ter o oval de Goiânia que é sempre um espetáculo também, a corrida noturna, enfim, tem muitas coisas que a gente sempre está desenvolvendo, pensando, planejando para o show ficar ainda mais legal”, concluiu.

Veja como foi a corrida que definiu a temporada de 2024 da NASCAR Brasil no oval de Curvelo

