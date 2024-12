NASCAR Brasil: RMattheis anuncia primeiro piloto para 2025

No ano da ‘revolução’ com a chegada de quatro novas equipes na NASCAR Brasil, a RMattheis sai na frente anuncia o seu primeiro piloto a integrar o seu grupo para a temporada 2025. Cayan Chianca teve sua contratação anunciada nesta sexta-feira (6 de dezembro).

“É com grande orgulho que teremos o jovem e promissor piloto Cayan Chianca correndo em nossa equipe em 2025. Já provou sua velocidade, frieza e maturidade para brigar com os grandes nomes da categoria. Estamos muito confiantes, juntando forças para conseguirmos brigar pelo título da NASCAR Brasil Series 2025”, declarou o chefe de equipe Rodolpho Matheis.

O piloto comemorou muito sua confirmação na nova equipe. “A expectativa pra ano que vem é que os carros sejam ainda mais rápidos com a entrada das equipes e estou muito feliz em fazer parte da equipe RMattheis, creio que estou em ótimas mãos e que vamos fazer um ano inesquecível!”, disse Chianca, de 28 anos, natural de Natal (RN), morou em Garanhuns (PE) e atualmente reside em Gramado (RS).

Cayan está entre os maiores vencedores da temporada 2024, conduzindo o Ford Mustang #4, conquistou a sua primeira vitória na categoria, no Night Challenge, em Londrina, vitórias na primeira corrida no oval em Curvelo, na etapa gaúcha de Tarumã e na Inverse Race na etapa de Potenza, em Lima Duarte (MG).

Os resultados obtidos renderam a Cayan a segunda posição no campeonato Rookie Of The Year, a terceira posição na Special Edition e a quarta posição Overall e Campeonato Brasileiro. No seu ano de estreia, foi eleito como Piloto Destaque e terceiro colocado no campeonato 2023.

O calendário 2025 da NASCAR Brasil terá nove etapas, com início em 30 de março e etapa final em 7 de dezembro.

RICO PENTEADO projeta LECLERC x NORRIS e MCLAREN x FERRARI na final da F1 e título de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!