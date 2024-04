Gabriel Casagrande foi o grande vencedor da corrida 2 da etapa de Goiânia da NASCAR Brasil Series, neste domingo. O astro do automobilismo nacional largou da pole position e se manteve à frente em boa parte dos 25 minutos de prova, mas nunca com tranquilidade.

Na parte final, ele foi pressionado por Léo Reis, que não conseguiu superar o piloto do Paraná, finalizando na segunda colocação. Witold Ramasauskas, Rafael Dias e Antônio Junqueira completaram o top 5.

Na Challenge, Jorge Martelli foi o vencedor, após chegar na sexta posição na geral.

A NASCAR Brasil volta no dia 11 de maio, em Londrina.

A Corrida

Gabriel Casagrande manteve a liderança no início, mas Léo Reis o superou após o primeiro giro, com o paranaense dando o troco na sequência. Cayan Chianca e Antônio Junqueira também apareciam bem e brigavam pela ponta.

Faltando 18 minutos o safety car foi acionado, após Beto Monteiro ter que parar na pista, com problemas. Ao mesmo tempo, Nick Monteiro e Dorivaldo Gondra se tocavam.

Enquanto isso, MC Gui e Antônio de Carvalho era punidos com drive through por queima de largada.

A relargada ocorreu com 13 minutos para o final, mas logo foi neutralizada novamente após o carro de Giovani Girotto parar na reta principal.

Nova largada aconteceu com oito minutos para o fim e Casagrande seguia na frente com Junqueira na cola. Chianca parou seu carro, com problemas, e o carro de segurança entrou novamente.

No reinício, Casagrande se manteve à frente e tinha a companhia de Léo Reis e Witold Ramasauskas.

Reis e Casagrande travaram grande duelo, se revezando na ponta nos últimos minutos, mas com o campeão da Special Edition do ano passado e atual campeão da Stock Car prevalecendo.

Reis ficou em segundo, seguido por Ramasauskas, Rafa Dias e Junqueira, fechando o top 5. Jorge Martelli, em sexto, venceu pela Challenge.

Resultado

Pos No. Piloto(s) Cat. Dif. 1 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEI BRA 2 32 LEO REIS(R) BRA 0,385 3 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 0,404 4 45 RAFA DIAS /L BEIRAO BRA 0,846 5 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) BRA 1,025 6 87 JORGE MARTELLI CHA 2,234 7 46 VITOR GENZ BRA 2,529 8 27 SERGIO RAMALHO /L MENDES BRA 2,651 9 1 MC GUI CHA 3,059 10 7 JEFF GIASSI(R) BRA 3,690 11 78 LEO YOSHII CHA 4,480 12 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 4,841 13 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 8,402 14 28 GUI BACKES CHA 12,210 15 44 ANTONIO DE CARVALHO CHA 29,726 16 39 MARCEL JORAND(R) CHA 38,995 17 57 FELIPE TOZZO CHA 59,853

