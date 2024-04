NASCAR Brasil: Martelli confirma grande forma e vence em Goiânia

A NASCAR Brasil Series realizou a primeira corrida da rodada dupla da etapa de Goiânia, a segunda da temporada.

Em uma prova com três intervenções de safety car, Jorge Martelli foi o vencedor da prova realizada nesta manhã no anel externo. A decisão veio após o último acionamento do carro de segurança, já com o cronômetro próximo do fim.

Como Martelli faz parte da categoria Challenge, Vitor Genz, que foi o segundo colocado, foi o melhor na categoria Brasil. Lourenço Beirão, Léo Reis e Cayan Chianca fecharam o top 5.

A Corrida

Lourenço Beirão manteve a liderança no início, mas sempre pressionado por Jorge Martelli. Nos primeiros minutos, Luan Lopes também aparecia para brigar pela liderança.

Faltando 18 minutos, o safety car foi acionado após Nick Monteiro parar seu carro na pista. A esta altura, a liderança era de Martelli.

A relargada ocorreu com menos de 14 minutos para o final e Luan Lopes brigava com Martelli pela ponta, mas ele acabou escapando da pista após toque com Beirão e caiu para o 11º lugar.

Mas mais um safety car entrou, após Antônio Junqueira sair da pista e ficar na pista.

Com cinco minutos para o final, nova relargada, novamente com briga entre Beirão e Martleli, com Léo Reis se aproximando da briga, trazendo com ele Vitor Genz.

Restando menos de um minuto, Marcel Jorand e Antônio de Carvalho saíram da pista e o carro de segurança foi novamente chamado. Em outra confusão, Edson Reis e Jeff Giassi também pararam.

Com o cronômetro zerado, as voltas finais foram sob safety car, com a vitória para Jorge Martelli.

A corrida 2 acontece neste domingo, às 14h, horário de Brasília.

Resultado

Pos No. Piloto(s) Cat Dif. 1 87 JORGE MARTELLI CHA 2 46 VITOR GENZ BRA 0,355 3 45 LOURENÇO BEIRÃO /R DIAS BRA 1,673 4 32 LEO REIS(R) BRA 2,032 5 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 2,298 6 83 ALEX SEID /G CASAGRANDE BRA 2,801 7 27 LUCAS MENDES /S RAMALHO BRA 3,251 8 63 LUIS TROMBINI /D GONDRA JR CHA 3,965 9 28 GUI BACKES CHA 5,557 10 72 GIOVANI GIROTTO CHA 6,361 11 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 6,564 12 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 6,609 13 44 ANTONIO DE CARVALHO CHA 7,378 14 78 LEO YOSHII CHA 1 Lap 15 13 WITOLD RAí'1ASAUSKAS(R) BRA 1 Lap 16 24 BRENDON ZONTA /A KAUE CHA 3 Laps 17 7 JEFF GIASSI(R) BRA 3 Laps 18 12 EDSON REIS CHA 3 Laps

