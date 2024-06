A programação deste sábado (15) segue agitada no Autódromo Potenza, em Minas Gerais, palco da quarta etapa da NASCAR Brasil Series. O segundo treino livre foi realizado e trouxe a sensação do campeonato no topo.

Vencedor da Night Challenge de Londrina, Cayan Chianca liderou a sessão ao marcar 1min35s844, ficando a 0s289 de Gui Backes, segundo colocado e o melhor representante da Challenge.

Estreando na categoria e de volta após dois meses de ‘molho’, por conta de um acidente na Stock Car, Cacá Bueno mostrou intimidade com o carro da NASCAR e foi o terceiro melhor, com o mesmíssimo tempo de Backes.

Victor Andrade e Dorivaldo Gondra/Valdeno Brito completaram o top 5. Líder do campeonato, Léo Reis foi apenas o 12º.

Às 16h30 acontece o treino de classificação para as corridas deste domingo e também a Sprint Race, uma pequena corrida com os seis melhores do grid, que distribuirá pontuação de corrida. Obviamente, você poderá assistir ao vivo na Motorsport.tv Brasil.

Resultado

Pos # Piloto(s) Cat. Tempo/Dif. 1 4 CAYAN CHIANCA(R) NBRA 1:35.844 2 28 GUI BACKES NCHA 0,289 3 0 CACÁ BUENO NBRA 0,289 4 22 VICTOR ANDRADE(R) NCHA 0,313 5 77 VALDENO BRITO /D GONDRA JR NBRA 0,326 6 20 LOURENCO BEIRAO /R DIAS NBRA 0,362 7 39 MARCEL JORAND(R) NCHA 0,611 8 27 LUCAS MENDES /S RAMALHO NBRA 0,729 9 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID NBRA 0,733 10 88 LUAN LOPES(R) /B MONTEIRO NBRA 0,859 11 12 EDSON REIS NCHA 0,913 12 32 LEO REIS(R) NBRA 0,999 13 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) NBRA 1,033 14 87 RODRIGO SPERAFICO /J MARTEL NCHA 1,194 15 57 FELIPE TOZZO NCHA 1,206 16 16 ANTONIO JUNQUEIRA(R) NBRA 1,354 17 56 GABRYEL ROMANO(R) NCHA 1,394 18 46 VITOR GENZ NBRA 1,766 19 14 THIAGO LOPES NCHA 2,024 20 33 ALEXANDRE KAUE /B ZONTA NCHA 2,307 21 63 LUIS TROMBINI(R) /G GIROTTO NCHA 2,486 22 78 LEO YOSHII NCHA 2,504

