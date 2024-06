A NASCAR Brasil traz uma novidade para o treino de classificação nesta etapa de Potenza, em Minas Gerais. Além da transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil, o quali deste sábado também terá uma mini-corrida de cinco voltas, envolvendo os seis melhores classificados do quali.

Quem vencer, garante pontuação de corrida, mas será o sexto no grid da corrida 1 deste domingo, com a inversão do restante antes do sétimo posto.

