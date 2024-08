O fim de semana marcará a volta da NASCAR Brasil Series, com a realização da primeira etapa da Special Edition, sendo também a quinta da temporada de 2024, no Autódromo de Interlagos.

Será a primeira vez em que um piloto em atividade da NASCAR Cup Series visitará a categoria brasileira. Daniel Suarez correrá pela primeira vez no Autódromo José Carlos Pace, após participações em corridas de kart nos últimos anos.

Mas a etapa terá também outros ‘estrangeiros’, além do mexicano, como Tiago Gonçalves, de Portugal, além de outros pilotos com dupla cidadania, como Antonio de Carvalho e Edson Reis, também de Portugal, além de Nick Monteiro, que compete sob bandeira dos Estados Unidos.

Além das novidades ‘gringas’, Interlagos também verá outros destaques do automobilismo brasileiro, como a volta do bicampeão Julio Campos, além da participação do novato da Stock Car, Zezinho Muggiati. Além deles, o atual campeão da Special Edition, Gabriel Casagrande, também estará defendo sua conquista ao lado de Alex Seid.

Confira quem é quem em Interlagos

Piloto Número Categoria Marca Equipe Cidade natal Alex Seid 83 Chevrolet Unnika Racing Team São Paulo/SP Gabriel Casagrande 83 Chevrolet Unnika Racing Team Francisco Beltrão/PR Daniel Suárez 91 Chevrolet Singus Competition Monterrey/México Luan Lopes 99 ROOKIE Chevrolet Maxon Racing São Paulo/SP Tiago Gonçalves 20 ROOKIE Ford Unnika Racing Team Cascais / Portugal Rafael Dias 20 Ford Unnika Racing Team São Bernardo do Campo/SP Vitor Genz 46 Ford Singus Competition Porto Alegre /RS Lucas Mendes 27 Chevrolet Race Engineering Team Cuiabá/MT Léo Torres 2 Ford Maxon Racing Curitiba/PR Witold Ramasauskas 13 Ford Unnika Racing Team São Paulo/SP Léo Reis 32 Ford Unnika Racing Team São Paulo/SP Thiago Lopes 32 ROOKIE Ford Unnika Racing Team Belo Horizonte/MG Cayan Chianca 4 ROOKIE Ford Race Engineering Team Natal/RN Dorivaldo Gondra Jr 77 Chevrolet Maxon Racing Recife/PE Valdeno Brito 77 Chevrolet Maxon Racing Campina Grande/PB Antonio Junqueira 16 ROOKIE Ford Unnika Racing Team São Paulo/SP Luís Trombini 63 Challenge ROOKIE Chevrolet Maxon Racing Curitiba/PR Zezinho Muggiati 63 Challenge ROOKIE Chevrolet Maxon Racing Curitiba/PR Gui Backes 28 Challenge Chevrolet Maxon Racing Porto Alegre /RS Jorge Martelli 87 Challenge Chevrolet Race Engineering Team Chapecó/SC Fe Tozzo 57 Challenge Chevrolet Singus Competition Chapecó/SC Julie Campos 57 Challenge Chevrolet Singus Competition Curitiba/PR Gabryel Romano 56 Challenge ROOKIE Chevrolet Unnika Racing Team São Paulo/SP Victor Andrade 22 Challenge ROOKIE Ford Singus Competition São Paulo/SP Edson Reis 12 Challenge Ford Maxon Racing Curitiba/PR Nick Monteiro 1 Challenge ROOKIE Ford Singus Competition Pembroke Pines/EUA Léo Yoshii 78 Challenge Ford Race Engineering Team Londrina/PR Rafael Seibel 81 Challenge Ford Race Engineering Team São Paulo/SP Antonio de Carvalho 44 Challenge ROOKIE Chevrolet Singus Competition Lisboa/Portugal Beto Monteiro 39 Challenge Chevrolet Race Engineering Team Recife/PE Marcel Fassheber Jorand 39 Challenge ROOKIE Chevrolet Race Engineering Team Volta Redonda/RJ

O que levou SAINZ a optar pela WILLIAMS? Red Bull ACERTA ao dar CONFIANÇA a Pérez? F1 em Spa e STOCK

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!