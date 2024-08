É uma legião portuguesa no grid da NASCAR Brasil. Com a estreia do cascaense Tiago Gonçalves marcada para a primeira etapa do Special Edition, nesta semana de 2 a 4 de agosto, no Autódromo de Interlagos, serão quatro pilotos de nacionalidade portuguesa no elenco: Lourenço Beirão, Edson Reis e Antonio de Carvalho.

Tiago Gonçalves, de 44 anos, iniciou a carreia no kart aos 14 anos e permaneceu até os 18 anos, depois retornou para a modalidade nos Estados Unidos, onde residiu dos 38 aos 42 anos. Desde o ano passado, ele compete na Porsche GT3 na Europa e participou da McLaren GT4.

Gonçalves estará a bordo do Ford Mustang #20, que é comandado nas etapas do campeonato nacional pelo conterrâneo Lourenço Beirão.

“Tenho acompanhado a categoria, acredito que será uma experiência muito bacana. Correr no circuito de Interlagos é sempre especial”, destaca. “Fiz uma primeira prova revezando esses dias e achei bem legal, espero me adaptar rápido na pilotagem do carro da NASCAR Brasil”, comentou.

Os ingressos seguem disponíveis para venda exclusiva no site www.diskingressos.com.br. até sexta-feira, dia 2, quando passarão a ser comercializados somente nas bilheterias do autódromo.

A Motorsport.tv Brasil exibirá todas as emoções da NASCAR Brasil, desde o treino de classificação até as três provas do fim de semana.

