A NASCAR Brasil Series volta a acelerar neste fim de semana, visitando o circuito de Interlagos em São Paulo para a quinta etapa da temporada 2024, e a primeira válida pelo torneio Special Edition.

Diferentemente das etapas anteriores, as válidas pelo Special Edition possuem um formato particular, com três corridas ao longo do fim de semana. A de Interlagos terá ainda uma novidade, com a segunda prova do sábado sendo chamada de Sunset Race, realizada no fim da tarde.

O grid ganha ainda um reforço de peso: piloto da NASCAR Cup Series, Daniel Suárez marca presença na etapa desta semana, em sua primeira passagem pelo circuito da capital paulista.

No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da NASCAR Brasil Series, com a transmissão das três corridas.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Interlagos:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Extra Sexta-feira 12h55 - Treino Livre 1 Sexta-feira 15h45 - Treino Livre 2 Sábado 08h30 - Classificação Sábado 12h10 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Sábado 14h20 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Sábado 17h40 Motorsport.tv Brasil Corrida 3 Domingo 14h20 Motorsport.tv Brasil

