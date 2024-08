Martelli terá etapa ‘maratona’ da NASCAR Brasil em Interlagos

A NASCAR Brasil terá neste final de semana, sua primeira etapa do Special Edition, válida para a quinta etapa da temporada 2024 no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos. Jorge Martelli, a bordo do Chevrolet Camaro #87, vai encarar um desafio gigantesco neste final de semana, de 02 a 04 de agosto.

Jorge Martelli lidera o campeonato nacional na categoria Challenge. “A emoção está garantida no final de semana. Vou correr em Interlagos que é uma das minhas pistas preferidas e ainda mais Special Edition com uma corrida a mais. Será um desafio e tanto”, diz o competidor da equipe Race Engineering.

Segundo o piloto a estratégia adotada no campeonato nacional será mantida. “Vamos tentar aproveitar ao máximo e somar bons pontos. A parte boa é que ando sem o lastro imposto no campeonato nacional, isso ajudará muito com as características peculiares do circuito com subidas e descidas”, destaca o piloto natural de Chapecó (SC) e que reside em Tapurah (MT).

O sistema de classificação segue regulamento com formato diferenciado e regras exclusivas, com um único treino classificatório, onde as duas primeiras corridas são classificatórias para a grande final. “Gosto do formato do torneio. Principalmente, o classificatório com apenas duas voltas por carro, isso é bem desafiador e não pode cometer erros”, afirma.

A última corrida do sábado começará ao anoitecer e terminará no escuro, por isso os carros serão equipados com faróis de led. “Das corridas no sábado, achei bacana a sunset. Quero parabenizar o Thiago Marques e toda equipe da organização por sempre apresentarem novidades pra nós pilotos e toda torcida”, conclui Martelli.

As oito etapas que compõem o calendário da NASCAR Brasil estão divididas em duas séries: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Londrina (PR), Potenza – Lima Duarte (MG), Cascavel (PR) e Tarumã (RS) –, e as duas etapas da “Special Edition” – Interlagos (SP) e uma localidade a ser definida para a etapa final –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: NASCAR Brasil e Challenge.

